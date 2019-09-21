超勵志！從胖妹→火辣健身教練　韓妞1年甩肉28斤飲食、運動菜單公開

還在為減肥找藉口嗎？巨星名人們的指點迷津看歸看卻遲遲激發不起妳減肥的鬥志嗎？這時是該來點震撼彈燃起妳的決心了！素人韓妞Hyun Ju，1年內成功甩肉28斤，從曾經遭旁人嘲弄甚至健康亮起紅燈的胖妹，到現在成為擁有19萬粉絲的火辣健身教練，超勵志瘦身實錄，背後的祕密其實只靠這6項關鍵！





1.減肥的不該是為了別人而努力







對以前的Hyun Ju來說，走路都嫌辛苦，何況是運動，直到她肥胖的體態開始出現病狀，三高、糖尿病通通浮出表面，才使她開始下定決心減肥。自己都不愛自己了，誰還會愛你？下定決心開始踏上減肥之路前，先回頭思考自己瘦身的初衷與動力，減肥不該是為別人，而是為了疼愛自己！有了正向的自信與心態才是瘦身的長久之計。



2.把減肥視為生活的一部分

Hyun Ju認為減肥不應該是生活的壓力，而是要嘗試把運動變成像刷牙、吃飯等日常的習慣，把它成為生活的一部份。她說減肥最重要的就是努力保持良好的運動和飲食習慣，無論已經減掉了多少磅，一旦回復舊有的壞習慣，便會前功盡棄，所以與懶惰性抗衡，堅持初衷是非常重要的！



3.選擇自己有興趣的運動

每次下定決心要瘦身，想到要動起來就渾身無力，這時運動的選擇就是成敗關鍵！Hyun Ju會選擇她有興趣的帶氧運動，如慢跑和踩單車。她說，第一次運動難免是最辛苦的歷程，可能做得滿頭大汗氣喘如牛，回頭卻發現原來只做了30秒，但是，若選擇自己有熱誠的運動，不僅能延緩疲倦感，瘦身的同時心情也會很輕鬆愉悅，如此一來維持每天運動的習慣將變得輕而易舉。現在的她甚至可以慢跑超過一小時呢！



4.健身+空腹做有氧運動半小時

除了將運動化為興趣和習慣，健身也是Hyun Ju每天的必備清單之一，即使有重要的活動也不會耽擱。此外，Hyun Ju每個星期會做三次主要以慢跑為主的帶氧運動，每次半小時，並以早晨空腹狀態下做運動，她認為空腹做帶氧運動可以有效地減走體脂，而維持半小時的規律，則是因為在運動半小時後，身體減脂的同時，亦會減去肌肉，才不會減脂之餘，反而瘦得不漂亮。



5.拒絕外食、聚餐的誘惑

外食、親友聚餐都是讓減肥鬆懈的失敗因素，Hyun Ju即使是晚餐、家庭聚會和朋友約會，她也只吃自己準備的健康飯盒，確保健康飲食的規律。此外，Hyun Ju還說，除了營養要均衡，基本的三大營養素碳水化合物丶蛋白質和脂肪不能少，瘦身時更要專注自己的目標，不要因誘惑或被人質疑而輕易動搖！



6.選用健康和天然的食物

Hyun Ju私房便當清食譜大公開，在食材的選擇上她會選用天然的食物為主，例如蔬果、雞胸肉和堅果，並杜絕肥胖的真兇-加工食品。現代人工作繁忙，時常忽略飲食的品質，Hyun Ju建議可以DIY做拌蔬果，把羽衣甘藍丶奇異果和香蕉攪拌在一起作為早餐；午餐則以清燙雞胸肉和蔬菜做搭配，營養豐富亦富飽肚感，是簡單無負擔的最佳選擇。

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