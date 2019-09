「迪士尼公主12星座」大公開　白雪公主愛乾淨，典型處女座沒毛病

每個女孩小時候肯定有做過一樣的夢,那就是成為迪士尼公主嫁給白馬王子!多浪漫啊,但你知道嗎,公主們的天真爛漫,又或者爽朗勇敢其實都是有來頭的!迪士尼官方公布公主們的12星座對應,原來白雪公主這麼嬌柔愛乾淨正因為她是...

妳猜中了嗎?每一位公主的性格都不同,對應上星座更能藉此了解公主們魅力的來源了!之前就有許多網友用公主的個性去分析星座,引發熱烈回響,這回迪士尼官方公開發布正確版星座對照表,究竟是讓人跌破眼鏡,還是相似度100%,就讓你慢慢去咀嚼回味啦~



水瓶座 - 《海洋奇緣》莫娜(Moana)



水瓶座外表總是給人豁達、無拘束的樣貌,就像在大洋洲出生的莫娜,不願把自己稱作公主,也不願被制式的禮服、男女階級所拘束,她嚮往大海,夢想成為一名航海家,夢想靠自己探索一切未知的世界。



雙魚座 -《小美人魚》愛麗兒(Ariel)



愛麗兒為了一面之緣的愛情,奮不顧身卻又開朗勇敢的樣貌讓網友對她的性格有許多不同的假設,但迪士尼卻將她定位在浪漫主義至上的雙魚座。其實從愛麗兒對愛情的期待與正向的價值觀,就可尋獲雙魚影子的蛛絲馬跡,總是相信愛無所不在,甚至願意犧牲自己獲得幸福,對她來說這個世界欺騙她又如何,只要心中有愛就足已。



牡羊座 -《花木蘭》木蘭(Mulan)



花木蘭算是公主中最不扭捏的一個角色了吧!從代父從軍到上場殺敵,決定了就不會退縮,堅毅不拔卻又有點衝動火爆的性格,用牡羊座作為匹配再合適不過了!沒有多餘的心思去猶豫,簡單不做作,單純只想證明自己的極限和能力,正是牡羊座迷人的傻勁。



金牛座 -《勇敢傳說》梅莉達(Merida)



梅莉達曾說「命運就掌握在我們手裡,只有勇敢的人才能體會 “Our fate lives within us, you only have to be brave enough to see it” 」只想擁有自己想擁有的東西,這是金牛座務實的堅持。從不奢望王子來拯救,善於保護他人的梅莉達有的是金牛座的倔強和堅忍不拔的毅力。

雙子座 - 《睡美人》奧蘿拉(Aurora)



睡美人即使被送至森林與動物們居住,仍對城蕭內的事物充滿好奇,甚至因為自己渴望求知嘗鮮的性格誤觸銀針昏迷,就像雙子座最明顯的特質,對新事物始終很敏銳,也不忌諱與陌生人的接觸,才能順利擄獲王子的芳心啊!

巨蟹座 - 《魔髮奇緣》樂佩(Rapunzel)



巨蟹座敏感、卻又對情感有強烈的依附性,即使總是逆來順受,那些往事和記憶仍對她們耿耿於懷,而樂佩在電影中雖然知道是巫女為了一己私利將她與家人拆散,卻仍對巫女待她的好記在心裡,不願真的傷害她,甚至在閣樓中將希望化為力量隱隱作樂,正符合巨蟹的真誠與純情。



獅子座 - 《美女與野獸》貝兒(Belle)



貝兒始終是公主裡頭最受寵愛與推捧的角色,不過她的魅力不僅止於外貌,而是那顆閃耀勇敢的獅子野心。獅子座有些貪玩,卻待身旁的人很真誠,她勇敢但不會為了向前捨棄他人,她不像其他公主們一開始就遇上白馬王子,但也因為她對於自己的心不卻步,才能成功化解野獸的詛咒。

處女座 -《白雪公主》白雪(Snow White )



白雪公主的答案...就是處女座!很多人總是納悶,身為元老級的白雪公主沒有漂亮臉蛋也沒有勇敢熱血的心,怎麼網羅小矮人與王子的心,其實作為處女座的白雪公主,擁有的是一雙能洞悉所有事物的眼睛,和那個總是思緒清晰條理分明的腦袋,所以那些囉嗦和龜毛都不是沒有原因的!



天秤座 - 《仙履奇緣》仙杜瑞拉(Cinderella)



一雙玻璃鞋,我就跟你走,仙杜瑞拉的故事凝聚了女孩們所有的夢想。面對掉在半路的玻璃鞋,天秤座的她仍不改猶豫不決的性格,差點兒就趕不上魔法消失的瞬間,至於從醜小鴨變天鵝的坎坷命運,更點出天秤座的招牌特質,面對姊姊們的欺負不好爭鬥愛好和平的性格。

天蠍座 - 《公主與青蛙》蒂安娜(Tiana)



外冷內熱,對於情感愛恨分明卻又時常令他人進而遠之,這便是蒂安娜公主在眾公主中獨領風騷的特質。她藉由敏銳的洞察力和直覺,將自己認定的愛人緊緊掌握,在她的感情裡不可以有欺瞞只能有全心灌注的真誠相待,這就是天蠍座獨有的魅力。



射手座 - 《阿拉丁》茉莉(Jasmine)



奔放不羈崇尚自由的性格,讓多數影迷對茉莉公主著迷不已,就像射手座,總是對事物充滿熱情,喜歡冒險和挑戰,正面積極的心態便是他們不畏困難的能量,跟著茉莉公主與阿拉丁一同冒險,用她的視角探索世界,顯得格外有趣且豐富。

摩羯座 - 《風中奇緣》寶嘉康蒂(Pocahontas)



寶嘉康蒂一出生就肩負重任,帶有摩羯座嚴肅行事作風的她,刻苦耐勞不畏挑戰,但也時常囚困於保守死硬的腦筋裡頭,不過若是將她放在現實生活中,寶嘉康蒂一定是一位不折不扣的女強人,才不拘泥於小情小愛中,老娘有更重要的事要完成!

TEXT/Bella.tw儂儂編輯整理 吳孟軒 PHOTO/characterdesignreferences.com、hellogiggles.com、ilsollazzo.com、Orlando Weeklystyle、.shockvisual.net、keywordbasket.co、me-wiki.org

【本文由Bella.tw儂儂 提供,未經授權,請勿轉載!】

延伸閱讀

當迪士尼公主穿上名牌!LV、Chanel取代公主服太時尚啦

迪士尼「Miravivi 的夢幻公主世界」華山盛大登場,快實現妳的公主夢

東京迪士尼海洋限定活動「皮克斯」總整理!大眼仔、三眼怪、毛怪通通