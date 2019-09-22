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「迪士尼公主12星座」大公開　白雪公主愛乾淨，典型處女座沒毛病

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每個女孩小時候肯定有做過一樣的夢，那就是成為迪士尼公主嫁給白馬王子！多浪漫啊，但你知道嗎，公主們的天真爛漫，又或者爽朗勇敢其實都是有來頭的！迪士尼官方公布公主們的12星座對應，原來白雪公主這麼嬌柔愛乾淨正因為她是...

▲▼ 白雪公主竟是處女座？「迪士尼公主12星座」大公開，網讚：太準啦！。（圖／Bella儂儂提供）

妳猜中了嗎？每一位公主的性格都不同，對應上星座更能藉此了解公主們魅力的來源了！之前就有許多網友用公主的個性去分析星座，引發熱烈回響，這回迪士尼官方公開發布正確版星座對照表，究竟是讓人跌破眼鏡，還是相似度100％，就讓你慢慢去咀嚼回味啦～

水瓶座 - 《海洋奇緣》莫娜（Moana）

▲▼ 白雪公主竟是處女座？「迪士尼公主12星座」大公開，網讚：太準啦！。（圖／Bella儂儂提供）

水瓶座外表總是給人豁達、無拘束的樣貌，就像在大洋洲出生的莫娜，不願把自己稱作公主，也不願被制式的禮服、男女階級所拘束，她嚮往大海，夢想成為一名航海家，夢想靠自己探索一切未知的世界。

雙魚座 -《小美人魚》愛麗兒（Ariel）

▲▼ 白雪公主竟是處女座？「迪士尼公主12星座」大公開，網讚：太準啦！。（圖／Bella儂儂提供）

愛麗兒為了一面之緣的愛情，奮不顧身卻又開朗勇敢的樣貌讓網友對她的性格有許多不同的假設，但迪士尼卻將她定位在浪漫主義至上的雙魚座。其實從愛麗兒對愛情的期待與正向的價值觀，就可尋獲雙魚影子的蛛絲馬跡，總是相信愛無所不在，甚至願意犧牲自己獲得幸福，對她來說這個世界欺騙她又如何，只要心中有愛就足已。

牡羊座 -《花木蘭》木蘭（Mulan）

▲▼ 白雪公主竟是處女座？「迪士尼公主12星座」大公開，網讚：太準啦！。（圖／Bella儂儂提供）

花木蘭算是公主中最不扭捏的一個角色了吧！從代父從軍到上場殺敵，決定了就不會退縮，堅毅不拔卻又有點衝動火爆的性格，用牡羊座作為匹配再合適不過了！沒有多餘的心思去猶豫，簡單不做作，單純只想證明自己的極限和能力，正是牡羊座迷人的傻勁。

金牛座 -《勇敢傳說》梅莉達（Merida）

▲▼ 白雪公主竟是處女座？「迪士尼公主12星座」大公開，網讚：太準啦！。（圖／Bella儂儂提供）

梅莉達曾說「命運就掌握在我們手裡，只有勇敢的人才能體會 “Our fate lives within us, you only have to be brave enough to see it” 」只想擁有自己想擁有的東西，這是金牛座務實的堅持。從不奢望王子來拯救，善於保護他人的梅莉達有的是金牛座的倔強和堅忍不拔的毅力。

雙子座 - 《睡美人》奧蘿拉（Aurora）

▲▼ 白雪公主竟是處女座？「迪士尼公主12星座」大公開，網讚：太準啦！。（圖／Bella儂儂提供）

睡美人即使被送至森林與動物們居住，仍對城蕭內的事物充滿好奇，甚至因為自己渴望求知嘗鮮的性格誤觸銀針昏迷，就像雙子座最明顯的特質，對新事物始終很敏銳，也不忌諱與陌生人的接觸，才能順利擄獲王子的芳心啊！

巨蟹座 - 《魔髮奇緣》樂佩（Rapunzel）

▲▼ 白雪公主竟是處女座？「迪士尼公主12星座」大公開，網讚：太準啦！。（圖／Bella儂儂提供）

巨蟹座敏感、卻又對情感有強烈的依附性，即使總是逆來順受，那些往事和記憶仍對她們耿耿於懷，而樂佩在電影中雖然知道是巫女為了一己私利將她與家人拆散，卻仍對巫女待她的好記在心裡，不願真的傷害她，甚至在閣樓中將希望化為力量隱隱作樂，正符合巨蟹的真誠與純情。

獅子座 - 《美女與野獸》貝兒（Belle）

▲▼ 白雪公主竟是處女座？「迪士尼公主12星座」大公開，網讚：太準啦！。（圖／Bella儂儂提供）

貝兒始終是公主裡頭最受寵愛與推捧的角色，不過她的魅力不僅止於外貌，而是那顆閃耀勇敢的獅子野心。獅子座有些貪玩，卻待身旁的人很真誠，她勇敢但不會為了向前捨棄他人，她不像其他公主們一開始就遇上白馬王子，但也因為她對於自己的心不卻步，才能成功化解野獸的詛咒。

處女座 -《白雪公主》白雪（Snow White ）

▲▼ 白雪公主竟是處女座？「迪士尼公主12星座」大公開，網讚：太準啦！。（圖／Bella儂儂提供）

白雪公主的答案...就是處女座！很多人總是納悶，身為元老級的白雪公主沒有漂亮臉蛋也沒有勇敢熱血的心，怎麼網羅小矮人與王子的心，其實作為處女座的白雪公主，擁有的是一雙能洞悉所有事物的眼睛，和那個總是思緒清晰條理分明的腦袋，所以那些囉嗦和龜毛都不是沒有原因的！

天秤座 - 《仙履奇緣》仙杜瑞拉（Cinderella）

▲▼ 白雪公主竟是處女座？「迪士尼公主12星座」大公開，網讚：太準啦！。（圖／Bella儂儂提供）

一雙玻璃鞋，我就跟你走，仙杜瑞拉的故事凝聚了女孩們所有的夢想。面對掉在半路的玻璃鞋，天秤座的她仍不改猶豫不決的性格，差點兒就趕不上魔法消失的瞬間，至於從醜小鴨變天鵝的坎坷命運，更點出天秤座的招牌特質，面對姊姊們的欺負不好爭鬥愛好和平的性格。

天蠍座 - 《公主與青蛙》蒂安娜（Tiana）

▲▼ 白雪公主竟是處女座？「迪士尼公主12星座」大公開，網讚：太準啦！。（圖／Bella儂儂提供）

外冷內熱，對於情感愛恨分明卻又時常令他人進而遠之，這便是蒂安娜公主在眾公主中獨領風騷的特質。她藉由敏銳的洞察力和直覺，將自己認定的愛人緊緊掌握，在她的感情裡不可以有欺瞞只能有全心灌注的真誠相待，這就是天蠍座獨有的魅力。

射手座 - 《阿拉丁》茉莉（Jasmine）

▲▼ 白雪公主竟是處女座？「迪士尼公主12星座」大公開，網讚：太準啦！。（圖／Bella儂儂提供）

奔放不羈崇尚自由的性格，讓多數影迷對茉莉公主著迷不已，就像射手座，總是對事物充滿熱情，喜歡冒險和挑戰，正面積極的心態便是他們不畏困難的能量，跟著茉莉公主與阿拉丁一同冒險，用她的視角探索世界，顯得格外有趣且豐富。

摩羯座 - 《風中奇緣》寶嘉康蒂（Pocahontas）

▲▼ 白雪公主竟是處女座？「迪士尼公主12星座」大公開，網讚：太準啦！。（圖／Bella儂儂提供）

寶嘉康蒂一出生就肩負重任，帶有摩羯座嚴肅行事作風的她，刻苦耐勞不畏挑戰，但也時常囚困於保守死硬的腦筋裡頭，不過若是將她放在現實生活中，寶嘉康蒂一定是一位不折不扣的女強人，才不拘泥於小情小愛中，老娘有更重要的事要完成！

TEXT／Bella.tw儂儂編輯整理 吳孟軒　PHOTO／characterdesignreferences.com、hellogiggles.com、ilsollazzo.com、Orlando Weeklystyle、.shockvisual.net、keywordbasket.co、me-wiki.org

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

迪士尼公主, 12星座, 公主星座, 個性, 星座, 運勢
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