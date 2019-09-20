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5大傷髮質壞習慣你中了！頭皮要防曬、濕髮睡覺容易禿頭

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現代人的頭髮造型多變，染、燙的傷害程度也更大，如果平時不做好居家護理，那髮質可是一去不復返！以下是髮型師이일중提醒，平常很容易忽略的5大護髮壞習慣，一定要避免才不會讓頭髮變稻草！

▲傷髮質習慣。（圖／美人圈）

＃濕頭髮睡覺／吹風機溫度太高

▲傷髮質習慣。（圖／美人圈）

▲很多人習慣濕著頭髮睡覺。（圖／翻攝自IG@pananoodle）

很多女孩會因為頭髮太長懶得吹，或是吹半乾就直接躺上床睡覺，但是！這樣做對頭髮其實超級傷！頭髮自然乾不只會造成髮質變毛躁，因為潮濕的頭髮毛鱗片還未閉合，也很容易造成斷髮、分岔等問題～也會引起頭痛、油頭皮等問題，更嚴中可能還會造成掉髮、禿頭！

▲傷髮質習慣。（圖／美人圈）

▲吹風機溫度不能太高。（圖／翻攝自IG@heosugi）

不過為了讓頭髮快乾，將吹風機的溫度設定過高也不好！很容易傷害頭皮的角質層～讓頭皮燙傷！反而得不償失～建議吹頭皮時使用溫冷風，吹髮尾時再轉換成熱風即可！

＃造型濕頭髮

▲傷髮質習慣。（圖／美人圈）

▲時間來不及也盡量不濕髮做造型！（圖／翻攝自instyle.com、hammacher.com）

很多人習慣在洗完頭時將頭髮夾起來、綁起來，甚至有早上洗頭習慣的女孩，因為時間太趕，很容易直接在濕髮上做造型！不過這些動作其實都超傷髮質啊！剛剛有說過在頭髮溼的時候，毛麟片是未閉合、最脆弱的狀態～如果這時再用高溫的造型品觸碰，會嚴重傷害髮質！

＃定時梳頭髮

▲傷髮質習慣。（圖／美人圈）

▲梳子要隨時保持清潔。（圖／翻攝自IG@xxixuuu、ig@happy_aroo、Station Of Colored Hairs）

定時梳頭髮除了可以讓頭髮不打結、比較不容易斷裂之外，也可以促進頭皮的血液循環～讓頭髮生長更快速！不過梳子也要記得定期清潔，才不會讓髮油垢堆積在梳齒間，反而造成頭皮細菌感染！

＃頭皮不防曬

▲傷髮質習慣。（圖／美人圈）

▲防曬噴霧是頭皮防曬好幫手。（圖／翻攝自noxa.top、allure.com）

女孩們都知道防曬對於臉部肌膚很重要～因為紫外線會讓臉部色素沈澱、老化等等，但是卻常常忘記頭皮跟臉皮其實是同一張皮啊（頭皮是臉部皮膚的延伸）！不防曬不只會讓頭皮水分流失、頭髮失去光澤，更會讓頭皮變鬆弛，嚴重甚至會影響臉部肌膚下垂！所以對於頭皮防曬是刻不容緩～

＃游泳前後務必洗頭

▲傷髮質習慣。（圖／美人圈）

▲游泳池中的氯傷髮質，一定要洗乾淨～（圖／翻攝自IG@woo2ing、shape.com）

這一點相信很多女孩不知道！有游泳習慣的女孩一定要注意啊～下水前即使懶得洗頭，也要用清水將頭髮打濕，因為游泳池裡的氯會傷害頭髮中的膠原蛋白、讓頭髮的毛鱗片受損，使髮質變脆弱、乾燥～因此下水前先洗頭可以避免頭髮完全吸收泳池裡的氯水，降低傷害！而游泳後洗頭是為了把頭髮上附著的氯水沖洗乾淨，避免化學物質在頭髮、頭皮上停留太久，嚴重損傷頭髮！

文／美人圈

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

護髮, 髮質, 居家護髮, 頭皮
fashion.net

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