6招動作有感消「後背肉」　同時改善駝背，讓體態更好看

女孩們一定都知道穿內衣時後背勒出肉的痛苦吧？不只穿緊身上衣時很尷尬，也很容易看起來比原本的身材更壯，甚至被嘲笑虎背熊腰！以下6動作不只可以幫助你瘦背肉，還能改善駝背，讓體態更好看～想要減掉討人厭後背肉的女孩就一起看下去吧！

STEP 1：手臂360度環繞

第一步將雙臂打開180度與地面平行，並順時針轉20圈，逆時針也轉20圈～這一步可以放鬆手臂肌肉之外，也可以消除很難瘦的蝴蝶袖，重點是會連帶運動到肩胛骨附近肥肉！

STEP 2：前後擴肩



第二步一樣打開雙臂，並向前、後伸展～這組動作需做20次（一前一後為一組）！這一步不只可以幫助運動到後背的斜方肌（會虎背就是後背的斜方肌、背闊肌，加上上手臂的三角肌肥肉太多造成的），還能幫助豐胸！這組動作要注意的是，向後伸展時需維持到後背有擠壓感～這樣才有效喔！

STEP 3：訓練背肌



這一步可以全面的運動到後背的肥肉～首先將雙臂朝上伸直，接著往下放到胸前與地面平行，

最後在身體兩側打開，並一直往背後延伸，直到覺得背後肌肉緊繃為止～這樣為一組動作，每天做20組～

STEP 4：訓練上手臂、背側肉



先四肢著地跪在地面上，接著以左手拉右腳做伸展，反之亦然～這一步不只可以運動到後背側的贅肉，也可以瘦手臂和練翹臀～不過需要注意，做動作時手臂的肌肉跟臂部肌肉都要是緊繃的～

STEP 5：背部伸展



最後一步是背部伸展運動～不要以為他只是簡單的伸展運動，這一步可是背部是否能好看的關鍵！因為他除了幫助伸展斜方肌、背闊肌之外，更可以改善駝背問題～讓你不只瘦虎背，連身體體態都變好看！

文／美人圈 圖／翻攝自IG@_bm_mim、小紅書＠綠茶椰菜花小姐、＠邢小鱼、＠比比比叨、＠七原里曹

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