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Dr.Martens、Converse推出世上最溫柔的「奶茶粉色」　一套上腳氣質就來了

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@henderscheme、@emmi.jp

「奶茶色」的鞋款在今年夏天掀起一波風潮，各家鞋履品牌都爭相推出，不過現在出現了更「溫柔」的顏色，那就是「奶茶粉」，比起一般的奶茶色少了一些咖啡色調，而多了一些粉、米色調，像是近期將推出的Dr. Martens與Hender Scheme聯乘款式、Converse X emmi 系列都是以「奶茶粉」為主！

＃Dr. Martens X Hender Scheme

英國皮鞋品牌Dr. Martens與日本皮革品牌Hender Scheme合作，將經典的1461 三孔皮鞋加入了溫柔的奶茶粉色設計，淡淡的粉膚色、奶油色也是最能感受皮革觸感的顏色。

▲奶茶粉色鞋。（圖／翻攝自Ｅｍｍｉ官網）

此系列總共推出兩款，其中一雙是整體都採純色系設計，從皮革、鞋帶到鞋墊都是奶茶粉色，值得一提的是鞋底部分一層一層的木質感紋路相當特別，讓整體質感又更上一層。

▲奶茶粉色鞋。（圖／翻攝自Ｅｍｍｉ官網）

▲奶茶粉色鞋。（圖／翻攝自Ｅｍｍｉ官網）

另一雙以經典的黑色皮革、黃色車線為主，但是最為女孩們注意，因為這雙鞋的流蘇實在太可愛！搭配奶茶粉色流蘇跳色感很顯眼，想低調一點也可以自己替換成黑色流蘇。這兩雙鞋款將於日本9月28日發售。

▲奶茶粉色鞋。（圖／翻攝自Ｅｍｍｉ官網）

＃Converse X emmi

皮鞋比較無法隨心所欲的穿著，平時不需多加思索的休閒打扮，還是一雙帆布鞋最方便，Converse與日本知名女裝品牌即將於9月12日推出「奶茶粉」色聯名鞋款，售價為日幣10,000元（未稅），於日本的emmi 門市可以買到。

▲奶茶粉色鞋。（圖／翻攝自Ｅｍｍｉ官網）

採用的是Converse 最經典的All Star 版型，分別推出高筒、低筒兩款，整雙鞋連同鞋帶都是「奶茶粉」色，非常適合女孩們用來搭配裙裝，雖然是中性的帆布鞋款，卻充滿溫柔女人味，氣質爆棚～

▲奶茶粉色鞋。（圖／翻攝自Ｅｍｍｉ官網）

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關鍵字：

奶茶色, 奶茶粉, Dr.martens, Converse, 日本
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