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東尼史塔克的傑作！超逼真「鋼鐵愛國者」人偶，預購價曝光

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編輯／Duke

一部電影若拍得好，必定能帶動周邊商品的銷售，經典科幻電影《星際大戰》就是一個成功的例子。紅遍全球的漫威電影宇宙，人氣在今年4月隨著《復仇者聯盟4》的上映達到巔峰，因此知名玩具商Hot Toys便替電影中的角色打造多款人偶，而「鋼鐵愛國者」正是近期將會登陸台灣販售的人偶。

▲Hot Toys打造「鋼鐵愛國者」人偶。（圖／翻攝自Hot Toys官網、Medicom Toy官網）

▲Hot Toys打造的「鋼鐵愛國者」人偶。（圖／翻攝自Hot Toys官網）

想必有看過《復仇者聯盟4》的朋友，應該都對最後那場大戰久久無法忘懷，而詹姆斯羅德（James Rhodes）在大戰中所穿的裝甲，是由東尼史塔克（Tony Stark）運用「鋼鐵人」與「美國隊長」的概念結合而成，因此Hot Toys推出的「鋼鐵愛國者」人偶，正是參考電影中的細節後，加以製作而成的。

▲Hot Toys打造「鋼鐵愛國者」人偶。（圖／翻攝自Hot Toys官網、Medicom Toy官網）

▲結合「鋼鐵人」與「美國隊長」的概念，並參考電影中的細節製造。（圖／翻攝自Hot Toys官網）

由Hot Toys打造的「鋼鐵愛國者」人偶，不僅於肩膀上擁有重火力，就連塗料以及細節都相當到位，其中，此款人偶高約32.5公分，並具備超過30 個可動關節，同時還有多達6個可發光裝置。另外，這次的「鋼鐵愛國者」人偶，還會附贈飾演詹姆斯羅徳的唐奇鐸（Don Cheadle）的逼真頭雕。

▲Hot Toys打造「鋼鐵愛國者」人偶。（圖／翻攝自Hot Toys官網、Medicom Toy官網）

▲Hot Toys打造「鋼鐵愛國者」人偶。（圖／翻攝自Hot Toys官網、Medicom Toy官網）

▲肩膀上擁有重火力。（圖／翻攝自Hot Toys官網）

▲Hot Toys打造「鋼鐵愛國者」人偶。（圖／翻攝自Hot Toys官網、Medicom Toy官網）

▲Hot Toys打造「鋼鐵愛國者」人偶。（圖／翻攝自Hot Toys官網、Medicom Toy官網）

▲塗料以及細節都做得相當到位。（圖／翻攝自Hot Toys官網）

▲Hot Toys打造「鋼鐵愛國者」人偶。（圖／翻攝自Hot Toys官網、Medicom Toy官網）

▲具備超過30 個可動關節，同時還有多達6個可發光裝置。（圖／翻攝自Hot Toys官網）

根據台灣代理商野獸國發佈的消息，目前此款「鋼鐵愛國者」人偶已經開放預購，並預計在2021年第一季發貨，而預購價為台幣13,100元，建議售價為台幣14,600元，有興趣的朋友都可以在9／22預購截止日前登記，不然就需要多花錢買現貨喔！

此外，日本潮流教父藤原浩主理的Fragment Design，近日便攜手Medicom Toy打造一款名為「Kutani」的BE@RBRICK，其設計以日本經典瓷器九谷燒為靈感，而整體以白色為主調，並將九谷燒的彩繪特色加入BE@RBRICK的耳朵以及四肢，另外，Fragment Design經典的「閃電」標誌則置於背後。

▲Hot Toys打造「鋼鐵愛國者」人偶。（圖／翻攝自Hot Toys官網、Medicom Toy官網）

▲Fragment Design X Medicom Toy「Kutani」主題BE@RBRICK。（圖／翻攝自Hot Toys官網）

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關鍵字：

漫威電影, 鋼鐵愛國者, 復仇者聯盟4, HotToys, 人偶, 鋼鐵人, 美國隊長, 東尼史塔克, 野獸國, 藤原浩, FragmentDesign, MedicomToy, BE@RBRICK
fashion.net

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