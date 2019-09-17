打掃家裡敷一片剛剛好、低頭切菜也不會掉　用面膜的3個完美時機

文／Elisa

最近又來到換季時節，天氣忽冷忽熱好煩惱，連同肌膚都容易鬧脾氣，不想秋冬面對乾肌，就要趁這時加強保濕，最好的方法就是靠面膜，現代人每天都很忙，要如何做一件事情達到2種效果？就要選對時間保養，不但肌膚水潤還能兼顧心靈療癒，怎麼算都賺很大！

打掃家裡時

打掃真的是一件很累人的事，雖然有人覺得是種發洩，但也有人覺得很命苦，這時候使用PS美美妍水感修修保濕平衡面膜，內有水解膠原蛋白能增加肌膚含水量，並含有天然保濕因子神經酰胺，敷在臉上15至20分鐘，剛剛好吸完家裡地板，拿下面膜後不但清爽又變美美，苦命感立即煙消雲散。

煮菜做飯時

許多人事事講求效率，其實在家裡煮飯的時候也能趁空敷上一片喔！南韓研發的水感修修面膜，採用珍珠微導膜材質，使用高彈力纖維能緊密貼合臉型，就算是低下頭切菜也不怕掉落，緊貼臉部的設計，還具遠紅外線能量提升吸收力，珍珠礦物質元素加強提高保濕，讓你做菜一點都不灰頭土臉，就算宴客也能美美端菜現身！自信感UPUP！

輕鬆追劇時

有很多人都會在看電視時敷面膜，這真的是一舉兩得的好做法！尤其是在看特別悲傷或是刺激的電影時，心情激動也會連帶牽動臉部肌膚，PS美美妍水感修修保濕平衡面膜內，添加了100,000ppb益生菌與益生元複合物，能夠幫助肌膚益菌活化，修護、保水、安撫、舒緩、滋養都一次搞定，就算再做出多激動的表情，也能立即保養啦，壓力整個小很多。

所以別小看敷面膜這件事，選對時機不但面子美美心情也美美喔！PS美美妍水感修修保濕平衡面膜一盒共有7片，現在買3盒水感修修保濕面膜再送3片，超特惠價899元，CP值超高，限時限量好康時機過了就沒囉！點這裡囤貨。