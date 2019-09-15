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「胃口變小」代表戀愛了！　愛上一個人身體會出現的6個反應

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女生,女性,肌膚保養。（圖／Pixabay）

▲想知道有沒有喜歡上對方，看身體反應最準。（圖／unsplash）

編輯／借借

有的時候想得太多，會無法理解前面這個人究竟有沒有讓你心動，雖然心中還在衡量，但身體反應是最直接的，判斷自己是否有以下6個反應，如果大多數都符合，代表你真的喜歡上他了喔。

胃口變得不太好
當你一開始認識新對象，並且對他真的有好感，會出現「胃口變得不太好」的症狀喔，因為「相思病」會引發腎上線分泌皮脂醇，讓胃部的血管收縮，導致你有點吃不下，不過這會因為你與來愈熟悉他，心情放鬆後就會改善。

▲女性,理財,生活,運動,閱讀。（圖／unsplash）

說話音調會變高
這狀況在女性身上會比較明顯，當女生面對希望喜歡上她的對象，聲音會變得比較高、溫柔跟嗲聲嗲氣，展現女性化的特質。

瞳孔放大
當你對某個人有興趣，在望向他的時候，交感神經作用會讓瞳孔變大，若你發現有人對你的眼神特別有神，可能是他喜歡上你了喔。

▲女性,女孩,臉,黑眼圈。（圖／unsplash）

說話會比較大膽
身體的戀愛賀爾蒙「催產素」一旦分泌，會有跟喝醉酒相似的感覺，在一段時間的相處後，你會變得不那麼羞澀或焦慮，甚至變得比較「大膽」，說話更有一些侵略性，有時也會比較自誇。

▲▼女孩,女人,女性。（圖／翻攝PAKUTASO）

慢慢變胖
較常頻率的見面約會，進食的機會也增加，戀愛後身體變胖的機率很高，之前有份研究顯示，女性開始與男性同居後，會更想吃高油高糖的食物。

▲▼女孩,女人,女性。（圖／翻攝PAKUTASO）

想法大爆發
以往可能興趣缺缺的活動，都變成你的新點子，像是去基隆吃海鮮、跟人群擠夜市，或是去逛水族館、坐摩天輪等等，想去嘗試一些平常不會嘗試的活動，但這狀況會隨著進入穩定關係後，對於約會行程轉變得更隨意。

►►►愛上一個人，記得敷面膜讓臉水嫩嫩更迷人

▲▼女孩,女人,女性。（圖／翻攝PAKUTASO）

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學
fashion.net

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