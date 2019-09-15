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日本《庫洛魔法使》美妝抽抽樂　卡牌眼影、夢之鑰匙蜜粉盒，少女心噴發

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編輯／JJ　圖／翻攝自https://bpnavi.jpStreet Girls Snap

雖然《庫洛魔法使》已經是一部會讓人不小心透漏年紀的卡通，但是如今依舊很活耀、粉絲們不減反增！曾經推出過不少聯名產品，都很受大家歡迎，這次更跨足美妝界，將再次推出「《庫洛魔法使》美妝一番賞」～每一賞都讓人超心動，完全沒有雷貨啊～

▲庫洛魔法使美妝一番賞。（圖／翻攝自sgs109.com/n/10643/14/）

這次的一番賞一抽是907日圓，將於9／21在日本全家、mini mart、安利美特、NewDays等商店開始販售，不管抽到什麼都非常超值～

▲庫洛魔法使美妝一番賞。（圖／翻攝自sgs109.com/n/10643/14/）

《A賞》：閃耀夢之蜜粉餅

大獎A賞是超級精緻的鍍金夢之鑰匙蜜粉，看起來高級又華麗，不懂的人大概會以為是專櫃的昂貴化妝品呢！

▲庫洛魔法使美妝一番賞。（圖／翻攝自sgs109.com/n/10643/14/）

《B賞》：封印解除彩妝盤

小櫻比起我們小時候在電視上看到的樣子漂亮許多，或許就是這個彩妝盤的功勞！像是一本小書的外型，翻開後裡頭有六色眼影與兩色腮紅，還附有小刷具與眼影棒，應有盡有，顏色也是走少女的粉色系，也有秋天味道的棕色，任何人都能輕鬆駕馭。

▲庫洛魔法使美妝一番賞。（圖／翻攝自sgs109.com/n/10643/14/）

《C賞》：身體香氛噴霧

身為一個少女怎麼能不隨時散發香氣呢？日本女孩最為香氛噴霧著迷，雖然這款身體噴霧並沒有香水味道來的濃郁持久，但是能時常拿出來補噴，療癒身心靈才是重點～香味名稱分別是「開心」、「浪漫」與「放鬆」，以下就開放大家自由想像囉～

▲庫洛魔法使美妝一番賞。（圖／翻攝自sgs109.com/n/10643/14/）

《D賞》：唇蜜

有著水亮嘟嘟雙唇也是日妞所追求的，化妝包中絕對少不了唇蜜，這次唇蜜總共有三款，分別是紅色、粉色與透明色，上方還掛著三代不同的鑰匙，令人勾起不少回憶。

▲庫洛魔法使美妝一番賞。（圖／翻攝自sgs109.com/n/10643/14/）

《E賞》：卡牌雙色眼影盒

雖然說是數量最多的E賞，但是抽到也一點都不會讓人失望！特別精選出了10款卡牌，搭配了10款色號，裡頭的雙色眼影顏色與卡牌力量都有互相呼應，巧思滿滿，霜狀的質地好塗抹還能當作頰彩，一改前一代一番賞紙製包裝，這次的塑膠盒包裝質感更上層樓。

▲庫洛魔法使美妝一番賞。（圖／翻攝自sgs109.com/n/10643/14/）

▲庫洛魔法使美妝一番賞。（圖／翻攝自sgs109.com/n/10643/14/）

最終賞：魔法陣化妝包

最後，最難抽的Last One賞是「魔法陣化妝包」～容量很大，可以將抽到的所有化妝品都放進去，抽繩打開後整個化妝包可以完全攤平，對於女孩來說超方便，不需要再東翻西找。

▲庫洛魔法使美妝一番賞。（圖／翻攝自sgs109.com/n/10643/14/）

▲庫洛魔法使美妝一番賞。（圖／翻攝自sgs109.com/n/10643/14/）

像是這種動漫文化的一番賞商品，通常都是抽模型或是其他文具、海報、毛巾等周邊，不過還是不乏美妝一番賞的種類～像是之前電玩角色《星之卡比》也有與LAWSON聯手推出彩妝一番賞，同樣讓人少女心爆發～

▲庫洛魔法使美妝一番賞。（圖／翻攝自sgs109.com/n/10643/14/）

▲《星之卡比》彩妝一番賞。（圖／翻攝自DTIMES.JP）

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關鍵字：

庫洛魔法使, 日本, 一番賞, 美妝一番賞
fashion.net

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