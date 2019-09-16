想擁有白皙肌膚要多吃2種食物　營養師：茄紅素最防曬

我們都知道肌膚的保養要由內而外，日常飲食對於皮膚質感更是重要關鍵！專業營養師程涵宇表示在炎熱的氣候，除了做好防曬、補足水分，要維持肌膚的保水度不乾澀就必須足量攝取茄紅素、花青素、維生素C！

營養師程涵宇分享：「挑蔬果顏色最重要，紅色代表茄紅素、藍紫色代表花青素，而黃色就是維生素C！如果想保持皮膚的白皙，就要多攝取茄紅素，因為茄紅素能有效抵抗陽光所造成的乾、斑、皺紋等肌膚問題。」

茄紅素、花青素、維生素C該補充哪些水果？





想要維持光滑亮澤的健康膚觸，飲食就扮演重要關鍵角色！營養師程涵宇表示：「蔬果裡含有的茄紅素、花青素、維生素C對皮膚都非常好，而它們都有不同的效果～」

茄紅素：西瓜、番茄，特別提醒挑選番茄時以正紅色為主，建議可以用破碎的方式食用，像是打成果汁、番茄炒蛋、搭配油烹煮，咬得越細茄紅素的釋出會越多

花青素：藍莓、茄子，這些食物能幫助肌膚補水，並抵抗陽光的傷害

維生素C：芭樂、奇異果、木瓜，這類型含有豐富維生素C的食物能加速肌膚膠原蛋白的生成

茄紅素能抵抗陽光傷害





想讓皮膚保持水嫩亮白，營養師程涵宇建議：「多補充植化素類型的食物，像是類黃酮、茄紅素，研究發現茄紅素能有效抵抗陽光所造成的乾、斑、皺紋等肌膚問題」

早晨時喝新鮮蔬果汁





蔬果汁對身體非常好，營養師程涵宇表示：「只要均衡的攝取蔬果，其實在什麼時間喝基本上都沒問題，如果胃比較容易不舒服就建議飯後食用。至於寒冷體質可以在打水果汁時加薑片就可以避免虛寒問題」

每天攝取3000毫升的水份





營養師程涵宇分享：「有研究表示每天喝3000毫升的水一段時間後，發現皮膚各方面都變好很多，另外不要把茶、咖啡當水喝，因為茶和咖啡都利尿，對身體鎖水比較沒有幫助，攝取的水份還是以水為優先！」

糙米胚芽、牛奶幫助身體鎖水



想要維持皮膚的光滑、保濕，營養師程涵宇建議：「多攝取能幫助身體鎖水的食物，像是牛奶、糙米胚芽等，因為牛奶的保水性較高，還有裡面的鉀離子、鈉離子都能幫助身體鎖水」

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對肌膚有保濕效果的神經醯胺也可以在食物中攝取，平常可從玉米、馬鈴薯、地瓜、蒟蒻、胚芽等食物攝取到微量神經醯胺成分，但含量過於稀少，保濕效果非常有限。

Neal’s Yard Remedies，100g ，NT$1,350

擁有美國 USDA 有機認証的「有機超級莓果」融合多種紅色超級蔬果，含有 10 種有機植物複方， 包括巴西莓、黑醋栗、藍莓、西印度櫻桃 、奇亞籽、紅石榴 、蘋果、甜椒、枸杞及甜菊。豐富的維他命 A & C、花青素及原花青素等，散發健康光采。

DHC 蔓越莓精華，30日份（150粒） NT$780





不僅含有奎寧酸及維他命C、多酚、膳食纖維等營養素，同時更添加富含鋅及不飽和脂肪酸的南瓜籽油成分。

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富含花青素（取自於藍莓萃取物及黑醋栗萃取物）。添加低聚半乳糖、低聚果糖及菊糖等多種膳食纖維，幫助提高花青素和益生元的攝取量，平衡腸道健康。

TEXT／BY ROYAL HUANG 與 CHRISTY DENG PHOTO／INSTAGRAM@HEYBIBLEE、GETTY IMAGES、ELLE

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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