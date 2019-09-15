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日本正妹PO出一系列「理想VS真實」照片　爆笑對比粉絲讚：夠猙獰

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編輯／JJ　圖／翻攝自Twitter@ViennaDoLL、IG@viennadoll_official

現在的網路上除了十全十美的網美之外，也有這種勇於把最「真實」一面呈現給大家的網紅，幽默逗趣反而更吸引大家喜歡，還記得不久前介紹過一位荷蘭網紅分享拍攝美照背後真實的情景嗎？今天要來看另一位日本女孩VIENNA，這個夏天以來她在推特上發佈了一系列「理想VS真實」的寫照，巨大反差掀起網友們熱論～

▲日本正妹理想VS現實。（圖／翻攝自推特@ViennaDoLL）

從VIENNA在推特上的個人檔案看來，她應是日泰混血，有著一雙濃眉大眼、深邃的五官，臉很小、身材也是一級棒，IG上也擁有十多萬粉絲，是標準的完美網紅，不過她在推特上PO出一組組「理想VS真實」照片破壞了她既有的形象，卻也因此營造話題，讓更多人喜歡她～

▲日本正妹理想VS現實。（圖／翻攝自推特@ViennaDoLL）

造型泳圈是網美們玩水時拍照必備的道具，我們都以為網美們坐在上面隨便拍都美，但其實大部分的時間為了保持平衡或前進，手腳跟臉部表情都很怪異，這程度還算非常普通，接著來看看下面這張：

基本上真的要游泳時，泳帽跟蛙鏡還是必須的，在岸邊拍完美美的照之後，游個幾趟再出水面可就不是原來的模樣了，而且真的別以為能跟女明星一樣性感的浮出水面，一般人從泳池站起來真的就是這個樣子。

▲日本正妹理想VS現實。（圖／翻攝自推特@ViennaDoLL）

接下來是吃東西系列：

嘴巴裡有東西的時候，除非是故意含著不動，不然嘴巴咀嚼的時候，沒有人是好看的！或許VIENNA有些誇張，不過用力吸麵、吸珍珠的時候，表情的確會失控！

▲日本正妹理想VS現實。（圖／翻攝自推特@ViennaDoLL）

▲日本正妹理想VS現實。（圖／翻攝自推特@ViennaDoLL）

以下這張假裝剛起床的刷牙照，是網友們覺得此系列中最經典的，大家可能覺得網美女神們剛起床也很美吧，不過這種刷牙美照都是梳完頭髮、甚至化完妝才去鏡子前假裝刷牙的，真實版是：沒有化妝、沒梳頭、眼睛還沒開、粗魯的刷牙。

▲日本正妹理想VS現實。（圖／翻攝自推特@ViennaDoLL）

能拍出這種感冒用衛生紙塞住鼻孔裝可愛的假掰照，就表示鼻水流的根本不嚴重，如果真的生重病，大概就會呈現右邊的樣子吧。

▲日本正妹理想VS現實。（圖／翻攝自推特@ViennaDoLL）

到遊樂園玩其實是件又熱又累的事，也許剛開始還能妝容完整的拍美照，但是到下午該玩的也玩了，頭髮爆炸、妝也花了，看來也是拍不出什麼可以PO上網的照片了。

▲日本正妹理想VS現實。（圖／翻攝自推特@ViennaDoLL）

接下來這張也非常經典！到海邊穿上美美的泳裝，擺起POSE來真的氣勢十足，不過如果浪大的話，可就沒這麼好控制了，於是就出現了這張照片：有沒有覺得似曾相識呢？

▲日本正妹理想VS現實。（圖／翻攝自推特@ViennaDoLL）

沒錯，與網路上很紅的小美人魚梗圖根本是如出一轍！果然不論是公主還是人們都還是有真實的一面。

▲日本正妹理想VS現實。（圖／翻攝自推特@ViennaDoLL）

還有這張模仿獅子王橋段的照片，更深刻反應出除了人沒辦法完全受控外，就連可愛的小動物也有真實面！

▲日本正妹理想VS現實。（圖／翻攝自推特@ViennaDoLL）

▲日本正妹理想VS現實。（圖／翻攝自推特@ViennaDoLL）

如果喜歡VIENNA這組「理想VS真實」的照片，可以關注她的推特，搞不好之後還會持續更新喔～

▲日本正妹理想VS現實。（圖／翻攝自推特@ViennaDoLL）

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關鍵字：

網美, 美照, 理想VS真實, VIENNA
fashion.net

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