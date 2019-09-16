fb ig video ETtoday search mobile

手機放上去就能洗出照片！寶麗萊新款列印機根本另類拍立得

> >

編輯／Duke

國際知名拍立得品牌Polaroid Originals（寶麗萊）將7年前萌生的概念實現，並發佈了全新設計的「Polaroid Lab」，而這個新產品的最大賣點，就是能立即印製手機的照片，幾乎可以說是另類的拍立得。

▲「Polaroid Lab」拍立得。（圖／翻攝自Polaroid Originals、日本蔦屋家電）

▲Polaroid Originals推出「Polaroid Lab」手機照片列印機。（圖／翻攝自Polaroid Originals）

雖然現在手機的照片功能相當強大，並且儲存的容量極大，但實體照片帶來的紀念性與價值卻是數位相片無法比擬的。而這款「Polaroid Lab」的使用方法非常簡單，只需要將手機上的照片顯示出來，並放置在「Polaroid Lab」的頂部小平台上，便能立即通過掃描印製出來。

▲「Polaroid Lab」拍立得。（圖／翻攝自Polaroid Originals、日本蔦屋家電）

▲只要將手機置於上方的小平台，便能印製照片。（圖／翻攝自Polaroid Originals）

▲「Polaroid Lab」拍立得。（圖／翻攝自Polaroid Originals、日本蔦屋家電）

▲按下紅色按鈕就能印製照片。（圖／翻攝自Polaroid Originals）

另外，只要購買「Polaroid Lab」後，Polaroid Originals便會要求用戶安裝APP，如此一來就能透過手機調整曝光、色調等設定，並且只要將「Polaroid Lab」充滿電以後，就能維持一個月的電量，實在是非常方便。

▲「Polaroid Lab」拍立得。（圖／翻攝自Polaroid Originals、日本蔦屋家電）

▲可以通過APP調整曝光、色調等設定。（圖／翻攝自Polaroid Originals）

由Polaroid Originals帶來的「Polaroid Lab」，預計將於10／10正式推出，定價為美金100元（約台幣3,100元），喜歡拍立得的朋友，千萬別錯過了。

此外，近期超夯的日本時尚設計師品牌Sacai，也在去年與Polaroid Originals合作過，當時雙方以1972年推出的SX-70為藍本，打造了聯名款的Sacai X Polaroid Originals SX-70，而設計則運用Sacai特有的重置手法，將原有的皮革替換成絨布、木板等材質，使其質感更上一層樓。

▲「Polaroid Lab」拍立得。（圖／翻攝自Polaroid Originals、日本蔦屋家電）

▲「Polaroid Lab」拍立得。（圖／翻攝自Polaroid Originals、日本蔦屋家電）

▲「Polaroid Lab」拍立得。（圖／翻攝自Polaroid Originals、日本蔦屋家電）

▲Sacai運用絨布、木板等材質，讓SX-70的質感提升許多。（圖／翻攝自日本蔦屋家電）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

拍立得, PolaroidOriginals, PolaroidLab, 手機, 照片, Sacai, 日本, 設計師
fashion.net

熱門文章

試・開箱／上妝前用「補水神器」！薄透面膜＋益生菌　一敷超有感

劉以豪跑PANDORA派對　超ㄎㄧㄤ硬聊冷笑話

NBA球星Damian Lillard癱瘓東區！三度來台獻簽名T

紐約時裝周／Selina外套不穿好、任容萱露肚　姊妹花挺3.1 Phillip Lim

Apple Watch 5愛馬仕版本來了！絲巾錶帶超有哏

紐約時裝周／古董車開進TOMMY HILFIGER秀場　西裝配透視襯衫帥又辣

潘瑋柏承認「最近吃太多」　自爆《新說唱2》穿環保皮靴偷增高

Hi，大學生／學長姊瘋什麼錶？　大錶徑、文青風、DIY自己組最夯

王心凌、楊丞琳閨密好默契　都愛LV小包

好特別！diptyque把香氛化為貼紙、手環，香味直接穿上身

ET Fashion

推薦閱讀

混搭「運動鞋」持續流行中！4種最夯款式　日本女生搶著穿

「胃口變小」代表戀愛了！　愛上一個人身體會出現的6個反應

下唇厚＝懂得享受生活　從12款唇型看妳的隱藏性格和人際關係

小凱老師：香水除了噴手腕、耳後，懂噴「頭頂」才是專家 男子亮出鑽戒一個月，女友沒發現！爆笑「求婚法」竟然成功了 奧斯塔羅12星座一周運勢0916-0922　射手出現貴人、牡羊花錢要控制 8個徵兆是身體告訴你該補水了！想吃甜點也是一個症狀 《德魯納酒店》IU「滿月式美甲」總整理　經典紅黑白好霸氣 韓妞Youtuber實測IU「緊急」減肥食譜　3天減3公斤、消水腫有感更上鏡 東尼史塔克的傑作！超逼真「鋼鐵愛國者」人偶，預購價曝光

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面