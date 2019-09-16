手機放上去就能洗出照片！寶麗萊新款列印機根本另類拍立得

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國際知名拍立得品牌Polaroid Originals（寶麗萊）將7年前萌生的概念實現，並發佈了全新設計的「Polaroid Lab」，而這個新產品的最大賣點，就是能立即印製手機的照片，幾乎可以說是另類的拍立得。

▲Polaroid Originals推出「Polaroid Lab」手機照片列印機。（圖／翻攝自Polaroid Originals）

雖然現在手機的照片功能相當強大，並且儲存的容量極大，但實體照片帶來的紀念性與價值卻是數位相片無法比擬的。而這款「Polaroid Lab」的使用方法非常簡單，只需要將手機上的照片顯示出來，並放置在「Polaroid Lab」的頂部小平台上，便能立即通過掃描印製出來。

▲只要將手機置於上方的小平台，便能印製照片。（圖／翻攝自Polaroid Originals）

▲按下紅色按鈕就能印製照片。（圖／翻攝自Polaroid Originals）

另外，只要購買「Polaroid Lab」後，Polaroid Originals便會要求用戶安裝APP，如此一來就能透過手機調整曝光、色調等設定，並且只要將「Polaroid Lab」充滿電以後，就能維持一個月的電量，實在是非常方便。

▲可以通過APP調整曝光、色調等設定。（圖／翻攝自Polaroid Originals）

由Polaroid Originals帶來的「Polaroid Lab」，預計將於10／10正式推出，定價為美金100元（約台幣3,100元），喜歡拍立得的朋友，千萬別錯過了。

此外，近期超夯的日本時尚設計師品牌Sacai，也在去年與Polaroid Originals合作過，當時雙方以1972年推出的SX-70為藍本，打造了聯名款的Sacai X Polaroid Originals SX-70，而設計則運用Sacai特有的重置手法，將原有的皮革替換成絨布、木板等材質，使其質感更上一層樓。

▲Sacai運用絨布、木板等材質，讓SX-70的質感提升許多。（圖／翻攝自日本蔦屋家電）

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