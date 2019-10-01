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HOT・Stuff／打趴PRADA、LV的包王　2019「月亮包」讓潮人都想敗

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▲HOT STUFF。（圖／翻攝STAUD IG）

▲STAUD曾擠入年度包王榜單，排名比PRADA、LV還前面，新年度靠「月亮包」強勢進軍潮人收藏清單內。（圖／翻攝官方IG）

記者張妤瑄／台北報導

洛杉磯小眾品牌STAUD，去年（2018）成績斐然，據時尚電商平台Lyst分析全球8,000萬用戶、1億次以上的搜索，報告顯示STUAD靠著一款Shirley Hand透明包袋擠入年度包王排行榜上，把PRADA、LOUIS VUITTON（LV，路易威登）甩在後頭。如今，STUAD推出全新MOON系列包款，強勢進攻時尚圈。

▲▼HOT STUFF／STUAD。（圖／翻攝STUAD IG）

▲STAUD去年靠透明托特包擠進年度包王榜單內，把PRADA、LV甩在後頭。（圖／翻攝官方IG）

MOON系列包款如其名「月亮」，但不是滿月的圓形，而是手把與包身漂亮弧線，勾勒出一輪明月，但實際包體為「下弦月」的形狀。STAUD直接給出超多「月亮包」OOTD美照，穿著透明衫耍辣，或是穿著正式的緊身禮服，都能拎著月亮包。

▲HOT STUFF。（圖／翻攝STAUD IG）

▲HOT STUFF。（圖／翻攝STAUD IG）

▲HOT STUFF。（圖／翻攝STAUD IG）

▲MOON系列包款的包體是「下弦月」形狀，但從提把到包身的弧線如其名「月亮」一般圓滑美麗。（圖／翻攝官方IG）

百搭特性讓人驚呆，「月亮包」能完美陪襯妳的仙氣，也能彰顯酷勁。多種材質與配色，能搭配不同風格的服裝，例如想耍酷就選擇黑色月亮；想要野性，蟒蛇壓紋的款式也超殺。售價部分仍是承襲它的親民價位，介於美金295元～395元，折合新台幣約9,100元～1萬2,500元之間。

▲HOT STUFF。（圖／翻攝STAUD IG）

▲想耍酷？挑個黑色的吧！還有兩種大小可以選擇。（圖／翻攝官方IG）

▲HOT STUFF。（圖／翻攝STAUD IG）

▲想仙氣？那就挑個百搭大地色款式。（圖／翻攝官方IG）

▲HOT STUFF。（圖／翻攝STAUD IG）

▲想當超殺女？蟒蛇壓紋千萬別錯過。（圖／翻攝官方IG）

以前從來不知道STAUD這個品牌的人，不要以為自己落伍，其實該牌2015年才在洛杉磯成立，是相當年輕的品牌，但由於很快速被國際時尚部落客們關注到，如英國潮女Alexa Chung等人都在背。又因為每款手袋都在美金300元以下，換算下來新台幣萬元有找，很快就就贏得一票忠實粉絲。

▲HOT STUFF。（圖／翻攝STAUD IG）

▲HOT STUFF。（圖／翻攝STAUD IG）

▲STAUD是超年輕品牌，2015年才正式創立，如今名號在歐美時尚圈已相當響亮。（圖／翻攝官方IG）

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STAUD獨特的復古洛杉磯風格，簡約之中帶點可愛感，成立兩年後連知名時尚電商Net-a-Porter都注意到，邀請打造聯名迷你系列服飾，可說成績斐然。而其實率先紅透半邊天的網袋水桶包，也是它們的經典代表作，或許妳早就看過了，只是不知道它的厲害之處。

▲▼HOT STUFF／STUAD。（圖／翻攝STUAD IG）

▲或許不認識STAUD，但也許妳早就看過這款水桶包。（圖／翻攝官方IG）

關鍵字：

HOT・Stuff, HOTStuff, STAUD, PRADA, LOUIS VUITTON, LV, 路易威登, Shirley Hand, 透明托特包, 月亮包
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