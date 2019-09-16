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迪麗熱巴根本仙女下凡　精緻臉蛋搭珍珠絕配

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▲▼ MIKIMOTO迪麗熱巴,PIAGET孔曉振 。（圖／品牌提供）

▲迪麗熱巴佩戴MIKIMOTO Jeux de Rubans系列珠寶，仙氣飄飄。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

珠寶品牌尋找亞洲代言人或形象大使已成趨勢，人氣高的女星幾乎人手一個精品代言，一有空窗立刻補上新品牌代言機會。新疆美女迪麗熱巴即是時尚圈寵兒，猶記得她月初出席第17屆電影表演藝術學會獎戴法國珠寶品牌BOUCHERON珠寶亮相，今日本珠寶品牌MIKIMOTO宣布，與她再續緣分，續任品牌亞洲代言人。

▲▼ MIKIMOTO迪麗熱巴,PIAGET孔曉振 。（圖／品牌提供）

▲迪麗熱巴演繹Les Pétales Place Vendôme系列南洋珍珠鑽石玫瑰花瓣珠寶。

▲▼ MIKIMOTO迪麗熱巴,PIAGET孔曉振 。（圖／品牌提供）▲▼ MIKIMOTO迪麗熱巴,PIAGET孔曉振 。（圖／品牌提供）

▲Les Pétales Place Vendôme南洋珍珠鑽石玫瑰花瓣耳環（左）2,190,000元，Jeux de Rubans日本Akoya珍珠項鍊暨手鍊244,000元。

迪麗熱巴去年代言MIKIMOTO成功吸睛，今年再與她攜手拍攝全新形象照，穿上飄逸裙裝搭配靈感源自高級訂製服裝飾緞帶的Jeux de Rubans系列，以及詮釋巴黎芳登廣場上飄落玫瑰花瓣意象的Les Pétales Place Vendôme系列珠寶，仙氣飄飄。

▲▼ MIKIMOTO迪麗熱巴,PIAGET孔曉振 。（圖／品牌提供）

▲伯爵亞太區品牌大使孔曉振，戴伯爵高級珠寶及腕錶出席電影《最普通的戀愛》發佈會。（圖／伯爵提供，以下同）

除了大陸女星受青睞，帶動流行風向的南韓女星也受矚目，知性形象著稱的孔曉振為伯爵（PIAGET）亞太區代言人，日前她出席電影《最普通的戀愛》發佈會時，戴上Extremely Lady系列綠松石錶盤腕錶與Rose鑽石耳環，把握機會為品牌爭曝光，19日她將出席伯爵於曼谷舉辦的Golden Oasis燦金綠洲頂級珠寶展，施展她的熱情魅力。

▲▼ MIKIMOTO迪麗熱巴,PIAGET孔曉振 。（圖／品牌提供）▲▼ MIKIMOTO迪麗熱巴,PIAGET孔曉振 。（圖／品牌提供）

▲伯爵Rose系列18K白金鏤空玫瑰鑲鑽耳環（左）610,000元，Extremely Lady系列綠松石錶盤錶2,100,000元

關鍵字：

迪麗熱巴, MIKIMOTO, PIAGET, 伯爵, 孔曉振
fashion.net

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