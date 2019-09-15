網傳冷熱水縮毛孔？皮膚科醫師解密4大保養謠言：酒精不是壞東西

▲網路上流傳的保養知識或秘訣，其中夾雜許多不正確的謠言。(圖／翻攝IG@waso_official)

記者張毓容／綜合報導

網路資訊發達的現在，不只美妝保養品的口碑評價一搜就有，就連美妝、保養相關的疑難雜症解答也都找得到。你一定也有聽說過這幾個網路上流傳已久的保養「知識」或是小撇步，像是冷熱水交替洗臉可以縮毛孔、眼霜太油會長肉芽等等，聽起來好像都頭頭是道，很有道理，但真的是這樣嗎？快來聽聽皮膚科醫師怎麼說。

1.含酒精的保養品別用？



酒精不一定是壞東西！

就像矽靈之於洗髮精，很多人一聽到保養品裡含有酒精就聞之色變，但其實添加酒精不一定不好，肌膚敏感也不一定跟它有關！知名皮膚科醫師邱品齊就曾說過：「酒精揮發性高，使用在臉上很快就不見了，除非是大量接觸高濃度、長時間敷用，或是敏感性膚質，不然一般化妝品中的酒精要造成皮膚問題機會很低。」

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▲皮膚科醫師建議，洗臉一天最多3次，且不用每次都使用洗面乳。(圖／翻攝IG@goodal_official)



2.多多洗臉可抑制出油？



過度清潔反而會越洗越油！

有很多油性肌人只要臉上出油了就想洗臉，或是覺得自己這麼會出油，那就多洗幾次臉好了，看在皮膚科醫師眼裡，這可是大大的NG！雖然洗臉可以去除油光，讓肌膚恢復清爽，但洗臉洗太多次，過度清潔會洗掉肌膚原有的皮脂膜，導致肌膚水分過度流失，反而會刺激皮脂腺分泌更多油脂來保護皮膚，導致出油更旺盛，越洗臉越油。最好的方式是適當清潔，曾德朋醫師表示，洗臉一天最多3次，且不用每次都使用洗面乳，中間可以穿插1、2次清水清洗，並做好補水保濕，讓肌膚油水平衡。

3.冷熱水交替洗臉可縮毛孔？



只有暫時效果，而且容易刺激皮膚！

應該很多人都聽過，用冷水洗臉或是冷熱水交替洗臉可以幫助縮小毛孔的說法，但其實，不論是冷熱水交替或是用冷水洗臉，都只能暫時的讓毛孔變小，等皮膚溫度恢復正常後，毛孔又會回復到原來的樣子。以冷熱水交替洗臉，不僅無法有效收縮毛孔，還會使皮膚受到刺激，容易變得脆弱敏感！臺安醫院皮膚科主任曾德朋提醒，洗臉時勿使用太熱或太冰的水，以與體溫相近的水溫即可。

▲會長脂肪粒大多是眼周肌膚處於發炎或有小傷口，不全然是眼霜問題。(圖／翻攝IG@esteelauder)



4.長肉芽是因為眼霜太油？



主要是因為肌膚本身有狀況。

很多人一看到眼周冒出俗稱肉芽的脂肪粒，就會立刻懷疑自己的眼霜是不是太油，但其實脂肪粒出現的原因，大多是因為眼周肌膚處於發炎狀態或是有小傷口，皮膚在修復這些小傷口時，形成過多的角蛋白，就變成我們看到的脂肪粒。當然，眼霜太油也不好，但長脂肪粒的最主要原因通常都是因為平時沒做好防曬或是護膚手法不當，導致肌膚發炎，是皮膚本身出狀況，而不全然是眼霜的問題。

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