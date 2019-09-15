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一招變美／美妝大神Pony護髮4祕技　染燙毛躁稻草髮養回柔順女神光

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▲Pony護髮4祕技。（圖／翻攝Pony IG）

▲Pony護髮4祕技。（圖／翻攝Pony IG）

▲Pony的髮色跟化妝技巧一樣出名，幾乎每月「變髮」一次。(圖／翻攝Pony IG、小紅書，以下同)

記者張毓容／綜合報導

韓國美妝大神Pony除了擁有一手人人誇的化妝神技，她那猶如月曆一般、幾乎每月都會換上新髮色的頭髮，更是出了名的「染髮參考範例」！從先前超夯的獨角獸髮色、霧灰到超淺白金色、搶眼彩虹色全都染過，甚至可說想得到的顏色幾乎都染過了，她更笑說自己是個「染髮狂魔」。

在這麼頻繁染髮、造型還漂髮的狀況下，Pony坦承其實她的頭髮也一度變成乾枯又分岔的稻草頭，但後來靠著4招護髮密技重新養回柔順有光澤的女神髮，喜歡染燙造型的女孩們一定要學起來！

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▲Pony護髮4祕技。（圖／翻攝Pony IG）

▲Pony先前也因為過度染燙變成乾枯稻草髮，靠著仔細護理才慢慢養回柔順有光澤的秀髮。

1.選用無矽靈氨基酸洗髮精

首先，Pony從頭髮清潔開始就很重視。她說自己都用無添加矽靈的氨基酸洗髮精，把洗、護效果分開，對頭皮頭髮都比較好。另外，她也提醒像是用啤酒洗頭等網路上沒經過證實的各種偏方，不要隨便輕易嘗試，以免髮質沒變好，反而出狀況。

▲Pony護髮4祕技。（圖／翻攝Pony IG）

▲Pony提醒洗完頭髮不吹乾，對頭皮、髮質都不好。

2.洗後一定要吹乾

很多人洗完頭後，總是懶得吹頭髮，放著不管讓頭髮自然乾，Pony提醒，這樣對頭皮和頭髮髮質都很不好。洗完頭一定要吹乾頭髮，如果真的很累或很懶的時候，至少要吹到半乾，讓頭皮不要處於潮濕狀態，不然長期下來還容易引起頭痛。

3.以食補幫助護髮

當然，頭髮的保養就跟保養臉部肌膚一樣，除了外在塗塗抹抹的保養品護理，內在的保養也很重要。Pony平時會盡量多吃一些對頭髮有益的食物，比如：黑芝麻、核桃、黑豆和酪梨等，都是能讓頭髮變烏黑濃密、有光澤和預防落髮的好幫手。

▲Pony護髮4祕技。（圖／翻攝Pony IG）

▲這款Asience濃密深層髮膜是Pony近來居家護髮的愛用品。。

4.定時深層護髮

想要維持好髮質或養回滑順秀髮，除了從日常清潔和飲食上補充營養外，深度護髮更是不能少，不論是美髮沙龍店裡的護髮療程或是居家護理都有愛好者，而出乎意料地，Pony竟是居家護理愛好者。

因為平時工作忙，她沒辦法常常抽出一整天去美髮店做頭髮護理，一方面也是因為嫌麻煩，所以她很喜歡很常適用各種深層修護髮膜，像是先前發現了一款主打「每周一次就夠」的髮膜，讓她笑說「很適合像我一樣的懶人」，她在洗髮後會挖厚厚一坨直接塗上髮絲，靜置5分鐘趁機刷一下手機，再用水沖乾淨。Pony說用過一次就能感受到效果，髮質會直接提升一個層次，很滑順但不會油膩，香味也很好聞，而且她自曝使用這個髮膜後她常偷懶省略沒塗護髮素，但髮質依舊有明顯改善，是她目前居家護髮的愛用品。

最後，她也提醒，大家還是盡量不要像她這樣頻繁的染燙頭髮，只要好好持續
護理頭髮，每個人都能擁有一頭滑順又飄逸的亮麗秀髮。

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關鍵字：

Pony, 朴惠敏, 美妝大神, 南韓, 彩妝, 部落客, 髮色, 染髮, 護髮, 保養, 祕技, 女星
fashion.net

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