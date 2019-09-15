Ean部落閣／跟隨郭董腳步入住關島奢華飯店　無敵海景看不膩

文、圖／Ean

一個好的旅宿，不管是風格獨具或頂級高端，總能讓旅人以不同視角或在不同氛圍下，重返缺乏新鮮感的城市。我抓住今年（2019）的夏季尾巴，睽違兩年再回到關島，這個過去十年我造訪不下卅次的第二故鄉，而吸引我想再回來走走，主要是為了入住一間飯店：Dusit Thani Guam Resort（關島都喜天麗酒店）。

這是關島目前最新也是最頂級的五星級飯店，座落杜夢灣區的最熱鬧精華地段，立於兩間五星級酒店 Outrigger Guam Beach Resort 與凱悅飯店中間，購物逛街相當便利，但距離大海又更近一步，若入住面海房，會有種立住在海中央的錯覺。正是為了從室內走到綿細沙灘不到一分鐘的距離，讓人甘願花三個半小時搭機飛奔而去。

不同於關島其他飯店多是每隔一段時間進行翻修，Dusit Thani 是全新落成於 2015 年開幕，郭董之前也下榻於此享受他的關島假期。除有看不膩的杜夢灣晨昏美景，綠意泳池、各式佳餚、耳朵聽出油的 Live 演出以及到位的按摩，藉由這些備受寵愛的五感體驗，這回我在關島更鮮明的感受到馬里亞納鄰近島嶼所沒有的時尚與奢華，原來那是讓關島魅力獨具的重要元素之一。

▲16樓房間陽台的杜夢灣美景。

▲Club Lounge 的超級海景，最右邊是關島知名的戀人岬。

▲辦理住房手續，順道享用清涼的迎賓飲料。

▲從16樓房間陽台俯瞰飯店泳池與美麗的杜夢灣水色。

Devarana Spa 到位的按摩服務

身為泰國杜喜塔尼集團海外的第 12 間飯店，我搭上手扶梯踏入 2F 飯店大廳接過冰涼的迎賓冷飲，就體驗到熟悉的泰式貼心。不過若想深入感受，推薦預約位於 G 樓層的 Devarana Spa，我在那享受了一小時的 Devarana Signature Massage，硬體設備高規不在話下，按摩的手法非常好，每一施力都在點上，徹底放鬆，不意外的後半場整個睡著。按摩結束，會被請到一處燈光較為昏暗的紓壓室，躺椅上喝杯熱茶好好放鬆作為結束，完美。

▲Devarana Spa 的按摩服務讓我印象深刻，軟體與硬體皆優。

除了雙手恰到好處的力道讓人獲得療癒，按摩結束後，不妨穿過泳池直接走上沙灘，讓浪一波波溫柔的拂上腳邊，水來得慢又淺，特別在夜裡，被環礁包圍的杜夢灣，總彷彿有種讓人定心的魔力。

泳池開放到晚上 8 點，有些早、蠻可惜。我會建議白天玩完刺激的體驗活動回到飯店後，在晚餐之前，來這泡泡水，儘管佔地不算大，但規劃挺好，巧妙地藉由植栽與漂漂河水道切分出不同區塊，我特別喜歡泡在圓形的 Jacuzzi，一邊看海、一邊讓溫熱的衝擊水流拍打按摩，是難得的飯店泳池體驗。

▲飯店泳池，是欣賞關島落日的好所在。

通透的客房設計，泡澡賞天光

30 層樓的建築，提供多種房型共 419 間客房，這回入住的是位於 16F 的海景客房，不得不說這間酒店的房間配置相當特別，從外面打開門一進來，映入眼簾就是開放式的浴室空間，一個不小的浴缸在左邊，獨立的乾濕分離淋浴間以 90度與浴缸垂直，還貼心的提供了雙洗手台。穿過浴室才是臥室，外頭則是無可挑惕的海景陽台。

會如此安排，猜想設計師當初規劃，應是想把最好的海洋景觀留給臥室起居空間，但又覺得若能一邊泡澡一邊欣賞海天景緻一定很棒，因此做了這樣完全通透的空間規劃。若不是跟另一半同房，有道活動式拉門可以阻隔浴室與臥室，不過擋不了從外面刷房卡進來的室友，這倒是蠻有趣。

▲大老遠飛來關島，為的不就是在房間就能看到雙色的杜夢灣？

▲帶些皇家風華的海景客房。

▲臥室與浴室空間有一道活動拉門可靈活阻隔。

頂級 Villa 房型，全館僅 6 間

若是有多點預算，可以考慮升級住邊間的海濱行政套房，除了擁有自己的吧台與客廳外，落地窗可一覽無遺的收進美麗的杜夢灣風景，若可以指定、建議挑選靠近凱悅飯店那一側的房間，視野更加開闊。

而整間酒店最具指標性、或說目前關島最奢華的房間，當屬 Villa 房型，全館只有 6 間，之前郭董即是入住最頂級、擁有 3 間臥室的 AZUL Villa。Villa 房型的一大特色是有個連接杜夢灣的無邊際水池可泡泡水，具設計感的起居空間也讓海島度假增添品味，此外規劃的按摩房，能讓房客在房間內即可獲得 Devarana Spa 的專業服務。

▲帶有設計感的 Villa 房型，有個無邊際小水池連接著杜夢灣。

▲海濱行政套房。

6 間主題餐廳，用各式美食征服味蕾、收服不同國家胃

酒店內共有 6 間不同主題的餐廳，這回吃了其中 2 家，口味都在水準之上。首先是 Aqua 自助餐廳的晚餐，菜餚相當多種類，特別是要多留點胃給甜點，相信我，當看見精緻如花的糕點、慕斯與果凍一字排開，應付選擇困難症的結果通常就是各拿一個。在這用餐，不光是胃，眼睛也會被整面臨海落地窗上演的杜夢灣暮色餵養的大滿足，在關島若想找個室內高級餐廳，一邊啖美食、一邊欣賞日落，那就是這了！

▲Aqua 餐廳的型男主廚。

▲Aqua自助晚餐，不管菜餚或擺盤都相當精緻。

▲菜色非常豐盛，會讓人選擇困難症發作。

▲在這吃晚餐，一邊吃美食還可一邊欣賞杜夢灣落日。

▲在房間陽台刷完牙，來到 Aqua 餐廳，藍色海洋佐早餐。

第二家餐廳是最後一晚來到 Tasi Grill，那是一間新登場的半露天餐廳，與杜夢灣只隔了一道沙灘，視野絕佳。可惜這天用餐天候不佳，一度還下起了大雨，不過用餐興致未減還更感受到島嶼野性。

以海鮮為主軸的餐點口味很不錯，無國界的跨界創意，也讓食物加添驚喜！此外，這裏全天候提供各種特色飲料與雞尾酒，即便沒吃晚餐，也建議找個時間來這點杯飲料享受海島度假的特有風情。或者下午茶時段，來大廳樓層酒吧點份賞心悅目也美味的海洋系甜點，特別是馬卡龍，可是不輸日前我在巴黎買的 PH。

▲Tasi Grill 的跨界料理，不管口味或盤飾都讓人驚艷，若旅行中想有個特別安排，這裏是不錯的選擇。

▲若想賴在飯店，來大廳酒吧享用下午茶，頗愜意。

坐在大廳酒吧，白天時，大家的目光會一致向外欣賞無敵海景，到了夜晚，視線會不自覺被耳朵拉回轉向室內，這裡晚上的現場表演可真是棒，每天輪流由不同表演團體駐唱，重點是消費實惠，若只點汽水等軟性飲料，只要台幣約兩百元起跳，非常值得！





▲若喜歡聽現場演出，力推每晚大廳酒吧的 live music，值得期待。

Dusit Thani Guam Resort 除了提供頂級度假，現在也是關島首屈一指的會議舉辦首選，據說下個月中華民國的國慶酒會，也將在這邊舉辦。若多年前曾到過關島旅遊，因為這間酒店，你多了回訪理由，關島的美景依舊，但相信隨著不同的窗景與旅宿服務，境隨心轉，將會發現過去不曾感受到的關島之美。





▲可欣賞高樓層市景的健身房。



作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！