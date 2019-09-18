破解最常見的面膜4大迷思！敷完要洗臉？精華越稠越好？

▲敷面膜迷思要小心，敷錯不僅美肌不成，可能還會傷害肌膚。(圖／翻攝IG@yoonara_mood)

記者張毓容／綜合報導

面膜的好誰不知，人人都在敷，可你真的都敷對了嗎？面膜敷錯，比不敷更可怕，不只沒效浪費錢，可能還會傷了臉、敷出問題！網上有許多關於面膜的流言，到底哪個對？哪個胡亂說？這裡幫你解答最常見的4大迷思，快學起來，別再亂亂敷了。

▲袋裡剩下的液體不一定是精華液。(圖／翻攝IG@ahc.official)



1.面膜裡的精華液越稠越好？

面膜雖然好用，但是一片動輒幾十塊到幾百塊，也讓人更在意價錢是否符合「CP值」，因此很多人挑選面膜，除了看口碑，還很在意面膜裡精華液的量，認為精華液越濃稠，代表所含保養成分越高，或是打開面膜後，袋裡的精華液越多越划算，敷完臉還可再塗在臉上或身上，一舉多得好划算。

事實上，那些袋裡殘留的或是拿下面膜後臉上剩下來的「液體」可不一定是精華液！市面上大多數面膜裡都有添加增稠劑，增稠劑的作用主要是為了讓精華液更容易附著在布膜上，也能改善敷面膜時精華液滴落的狀況，增稠劑添加的越多，精華液就會越濃稠。因此，面膜裡的精華液很濃稠，不代表這款面膜的精華濃度一定就很高，可能只是增稠劑添加的較多而已。

2.面膜敷越久越好？

大部分面膜最主要功能都是為肌膚補水，通常敷10～15分鐘即可，最長別超過20分鐘，尤其是片狀面膜，如果敷的時間過長，面膜布開始乾燥反而會使肌膚跟著變乾。所以，千萬別以為面膜敷越久越好，小心美肌不成，反而傷肌膚。

▲許多皮膚科醫師都曾表示，面膜最好不要天天敷。(圖／翻攝IG@dhc_official_jp)



3.面膜可以天天敷？

一定會有人認為「既然面膜效果好，那就天天敷啊！」或是常聽到女星說養膚秘訣就是靠天天敷面膜，但其實許多皮膚科醫師都表示，面膜不適合頻繁使用。

面膜的原理是利用「密封」作用，讓肌膚在半封閉狀態下，促進肌膚吸收效果，因此面膜本身的快速補水效果很好，但如果天天敷或是一天內敷好幾次，反而會造成肌膚的負擔。雖然面膜可加強吸收，但為了保存需要，面膜內也會添加一些防腐或抗菌成份，比起一般用途抹的保養品，更容易被肌膚吸收，增加過敏風險。所以，除非特殊情況，否則不建議天天敷面膜，一週最多2～3次即可。

4.敷完面膜要洗掉？

敷完面膜到底要不要洗掉，這個問題眾說紛紜，有人說面膜就是精華液，洗掉浪費，當然不需要清洗；另一派則說，沒清洗的話，面膜裡的防腐劑等成分也會殘留被肌膚吸收，或是精華較黏膩的面膜，如果沒清洗容易堵塞毛孔。

針對這個問題，皮膚科名醫邱品齊曾解答，其實兩種說法都有道理，簡單來說，如果使用的面膜成分簡單精純，敷完是可以不用清洗的，但現在有很多面膜使用的成分很複雜，就不建議留在臉上了。

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