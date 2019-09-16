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超迷你腰包扭蛋來了！放零錢、耳機好方便　還能當狗狗的項圈

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編輯／Duke

扭蛋、夾娃娃機都是台灣人喜愛的休閒活動，原因在於銅板價就能買到滿足以及快樂，其中，專門打造扭蛋的日本品牌Epoch（エポック），最近帶來了一款當紅的霹靂腰包扭蛋，並且尺寸超級迷你，大概只有零錢包的大小。

▲Epoch霹靂腰包扭蛋、七龍珠模型。（圖／翻攝自Twitter@EP_CAPSULE、Epoch官網、Bandai官網）

▲Epoch推出的迷你霹靂腰包扭蛋。（圖／翻攝自Twitter@EP_CAPSULE）

這款迷你霹靂腰包扭蛋，共推出5款樣式，每款皆附上可調式肩帶與拉鍊，根據Epoch所釋出的示意圖，這款迷你霹靂腰包可以當作吊飾與寵物的包包，大約只能放進耳機、零錢、小膠水等物品。另外，官方還發佈了示範照，讓你知道扭到了該怎麼使用，可以當成狗狗的項圈、卡在褲頭的皮帶環上，或是掛在包包提把，是不是相當有趣？

▲Epoch霹靂腰包扭蛋、七龍珠模型。（圖／翻攝自Twitter@EP_CAPSULE、Epoch官網、Bandai官網）▲Epoch霹靂腰包扭蛋、七龍珠模型。（圖／翻攝自Twitter@EP_CAPSULE、Epoch官網、Bandai官網）▲Epoch霹靂腰包扭蛋、七龍珠模型。（圖／翻攝自Twitter@EP_CAPSULE、Epoch官網、Bandai官網）▲Epoch霹靂腰包扭蛋、七龍珠模型。（圖／翻攝自Twitter@EP_CAPSULE、Epoch官網、Bandai官網）▲Epoch霹靂腰包扭蛋、七龍珠模型。（圖／翻攝自Twitter@EP_CAPSULE、Epoch官網、Bandai官網）

▲共推出5款樣式。（圖／翻攝自Epoch官網）

▲Epoch霹靂腰包扭蛋、七龍珠模型。（圖／翻攝自Twitter@EP_CAPSULE、Epoch官網、Bandai官網）

▲可當作吊飾與寵物的包包。（圖／翻攝自Twitter@EP_CAPSULE）

▲Epoch霹靂腰包扭蛋、七龍珠模型。（圖／翻攝自Twitter@EP_CAPSULE、Epoch官網、Bandai官網）

▲可吊掛於褲頭上。（圖／翻攝自Twitter@EP_CAPSULE）

由Epoch推出的迷你霹靂腰包扭蛋，預計將於近日上市，而每款售價皆為日圓300元（約台幣90元），不過，目前已經可於日本樂天購得，有興趣的朋友都可從日本樂天購買，或是請朋友幫忙帶回來。

此外，知名日本動漫《七龍珠》推出的動畫中，其原創動畫《七龍珠GT》雖然未被作者鳥山明承認為正傳，但是精彩的劇情與話題，依然受到廣大粉絲的喜愛，其中，《七龍珠GT》裡的熱門角色「悟吉塔」，最近終於推出了玩具模型。

▲Epoch霹靂腰包扭蛋、七龍珠模型。（圖／翻攝自Twitter@EP_CAPSULE、Epoch官網、Bandai官網）

▲X-PLUS TOYS推出的「悟吉塔」玩具模型。（圖／翻攝自Bandai官網）

由X-PLUS TOYS推出的「悟吉塔」，將會是一隻高48公分的玩具模型，而上半身的絨毛身體以及紅色頭髮，則是比照動畫中的造型去製作。該模型預計將於今年12月發售，目前已經可以透過Bandai官網預購，售價為日圓14,300元（約台幣4,300元）。

▲Epoch霹靂腰包扭蛋、七龍珠模型。（圖／翻攝自Twitter@EP_CAPSULE、Epoch官網、Bandai官網）

▲Epoch霹靂腰包扭蛋、七龍珠模型。（圖／翻攝自Twitter@EP_CAPSULE、Epoch官網、Bandai官網）

▲上半身的絨毛身體以及紅色頭髮，是比照動畫中的造型去製作而成。（圖／翻攝自Bandai官網）

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關鍵字：

扭蛋, 夾娃娃機, 日本, Epoch, 霹靂腰包, 迷你, 樂天, 七龍珠, GT, 悟吉塔, 模型, Bandai
fashion.net

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