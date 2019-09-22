fb ig video ETtoday search mobile

長滿花草的旅行袋、綠草皮肩背包會賣嗎？LV男裝配件玩超大

> >

編輯／Duke

今年6月在巴黎男裝周登場的LV（Louis Vuitton）2020春夏男裝系列上，出現許多運用「花卉」元素、大自然色調製作的單品，包括服裝、配件等。最近準備上市的2020春夏配件正式曝光，一起來看看吧！

▲LV 2020春夏配件。（圖／翻攝自Louis Vuitton、IG@louisvuitton、Balenciaga）

▲LV 2020春夏巴黎時裝周上，運用了許多「花卉」的元素。（圖／翻攝自IG@louisvuitton）

LV的2020春夏男裝配件系列中，最受矚目的絕對就是佈滿「花卉」的Keepall旅行袋、藍色Monogram Keepall旅行袋以及綠油油草皮的Soft Trunk肩背包。然而，除了包款以外，運用大理石、綠色調設計的Rainbow太陽眼鏡、「花卉」Monogram圍巾、手鍊、陶瓷戒指，同樣為這次的重點單品。

▲LV 2020春夏配件。（圖／翻攝自Louis Vuitton、IG@louisvuitton、Balenciaga）

▲LV 2020春夏配件。（圖／翻攝自Louis Vuitton）

▲「花卉」Keepall旅行袋。（圖／翻攝自Louis Vuitton、IG@louisvuitton、Balenciaga）

▲LV 2020春夏配件。（圖／翻攝自Louis Vuitton、IG@louisvuitton、Balenciaga）

▲LV 2020春夏配件。（圖／翻攝自Louis Vuitton）

▲藍色Monogram Keepall旅行袋。（圖／翻攝自Louis Vuitton、IG@louisvuitton、Balenciaga）

▲LV 2020春夏配件。（圖／翻攝自Louis Vuitton、IG@louisvuitton、Balenciaga）

▲LV 2020春夏配件。（圖／翻攝自Louis Vuitton）

▲綠色Soft Trunk肩背包。（圖／翻攝自Louis Vuitton、IG@louisvuitton、Balenciaga）

▲LV 2020春夏配件。（圖／翻攝自Louis Vuitton、IG@louisvuitton、Balenciaga）

▲LV 2020春夏配件。（圖／翻攝自Louis Vuitton、IG@louisvuitton、Balenciaga）

▲大理石、綠色調設計的Rainbow太陽眼鏡。（圖／翻攝自Louis Vuitton、IG@louisvuitton、Balenciaga）

▲LV 2020春夏配件。（圖／翻攝自Louis Vuitton、IG@louisvuitton、Balenciaga）

▲「花卉」Monogram圍巾。（圖／翻攝自Louis Vuitton、IG@louisvuitton、Balenciaga）

▲LV 2020春夏配件。（圖／翻攝自Louis Vuitton、IG@louisvuitton、Balenciaga）

▲LV 2020春夏配件。（圖／翻攝自Louis Vuitton、IG@louisvuitton、Balenciaga）

▲手鍊、陶瓷戒指。（圖／翻攝自Louis Vuitton、IG@louisvuitton、Balenciaga）

LV的2020春夏男裝系列，是男裝創意總監Virgil Abloh接手以來的第3季，其中，品牌的設計、風格也與前任的Kim Jones截然不同，因此Virgil Abloh往後還會帶給大家什麼樣的驚喜，就請各位拭目以待。

目前2020春夏男裝系列尚無發售的時間與資訊，不過，有興趣的朋友，可以先選定喜歡的配件，並且多多關注LV官方的粉絲專頁或是IG，才能在第一時間買到喜歡的。

此外，最近Balenciaga（巴黎世家）推出第2代的Track Trainer鞋款，並命名為「Track.2」，而整體採用簍空設計，而複雜的鞋面也延續上一代，共使用176塊面料製成。首發的配色共有4款，目前皆可於官網購得，售價為美金770元（約台幣23,900元）。

▲LV 2020春夏配件。（圖／翻攝自Louis Vuitton、IG@louisvuitton、Balenciaga）

▲LV 2020春夏配件。（圖／翻攝自Louis Vuitton、IG@louisvuitton、Balenciaga）

▲LV 2020春夏配件。（圖／翻攝自Louis Vuitton、IG@louisvuitton、Balenciaga）

▲LV 2020春夏配件。（圖／翻攝自Louis Vuitton、IG@louisvuitton、Balenciaga）

▲Balenciaga帶來第2代的Track Trainer鞋款，並命名為「Track.2」。（圖／翻攝自Balenciaga）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

LV, 巴黎時裝周, 花卉, Keepall旅行袋, SoftTrunk, Monogram, VirgilAbloh, KimJones, Balenciaga, Track
fashion.net

熱門文章

打掃家裡敷一片剛剛好、低頭切菜也不會掉　用面膜的3個完美時機

試・開箱／GUCCI唇膏出了58色！米開理紅、玫瑰粉超美

香奈兒珠寶不對稱才美　彗星劃過耳際酷酷的

41歲孫芸芸熱褲搭涼鞋穿出少女感

倫敦時裝周／貝克漢全家高顏值看秀　哈珀穿「媽媽特製碎花裙」變成熟

吉吉哈蒂德光腳走MJ大秀原來是場意外！靠超強氣場　騙過所有觀眾

林柏宏愛死花襯衫！誇海口ALLSAINTS每件都穿過　買到變VIP

倫敦時裝周／台灣設計師黃薇用「強迫症」驚艷全球

2020年Air Jordan開賣時間表！經典芝加哥、混血新色接連登場

Apple Watch 5愛馬仕版本來了！絲巾錶帶超有哏

ET Fashion

推薦閱讀

延長手機壽命比換iPhone 11更實際！6大壞習慣「從不關機」最致命

超勵志！從胖妹→火辣健身教練　韓妞1年甩肉28斤飲食、運動菜單公開

跟著做限醣飲食10大守則！成功率達八成，一週能瘦3公斤

林志玲深V海溝不見底　高腰澎裙甜遮肚，網驚：肚子怎麼大了 遇到像撿到寶！雙魚貼心、金牛超有愛，最佳閨密TOP5 全日本最夢幻旅館！搭小船才能進入的虹夕諾雅京都　一生一定要住一次 Ella最新「長高神鞋」上腳　秒抽高6.5公分變170大長腿 Virgil Abloh最正街頭風遇見LV的完美工藝　2020早春男裝走向更高境界 日本正夯「短時妝」和急速美肌法！3秒鐘保養、一步驟完成打底 研究：每天運動13分鐘，平均延長壽命3年　今天就開始下定決心

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面