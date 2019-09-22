長滿花草的旅行袋、綠草皮肩背包會賣嗎？LV男裝配件玩超大

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今年6月在巴黎男裝周登場的LV（Louis Vuitton）2020春夏男裝系列上，出現許多運用「花卉」元素、大自然色調製作的單品，包括服裝、配件等。最近準備上市的2020春夏配件正式曝光，一起來看看吧！

▲LV 2020春夏巴黎時裝周上，運用了許多「花卉」的元素。（圖／翻攝自IG@louisvuitton）

LV的2020春夏男裝配件系列中，最受矚目的絕對就是佈滿「花卉」的Keepall旅行袋、藍色Monogram Keepall旅行袋以及綠油油草皮的Soft Trunk肩背包。然而，除了包款以外，運用大理石、綠色調設計的Rainbow太陽眼鏡、「花卉」Monogram圍巾、手鍊、陶瓷戒指，同樣為這次的重點單品。

▲「花卉」Keepall旅行袋。（圖／翻攝自Louis Vuitton、IG@louisvuitton、Balenciaga）





▲藍色Monogram Keepall旅行袋。（圖／翻攝自Louis Vuitton、IG@louisvuitton、Balenciaga）





▲綠色Soft Trunk肩背包。（圖／翻攝自Louis Vuitton、IG@louisvuitton、Balenciaga）





▲大理石、綠色調設計的Rainbow太陽眼鏡。（圖／翻攝自Louis Vuitton、IG@louisvuitton、Balenciaga）





▲「花卉」Monogram圍巾。（圖／翻攝自Louis Vuitton、IG@louisvuitton、Balenciaga）





▲手鍊、陶瓷戒指。（圖／翻攝自Louis Vuitton、IG@louisvuitton、Balenciaga）

LV的2020春夏男裝系列，是男裝創意總監Virgil Abloh接手以來的第3季，其中，品牌的設計、風格也與前任的Kim Jones截然不同，因此Virgil Abloh往後還會帶給大家什麼樣的驚喜，就請各位拭目以待。

在 Instagram 查看這則貼文 @virgilabloh 分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 15 日 上午 3:58 張貼

目前2020春夏男裝系列尚無發售的時間與資訊，不過，有興趣的朋友，可以先選定喜歡的配件，並且多多關注LV官方的粉絲專頁或是IG，才能在第一時間買到喜歡的。

此外，最近Balenciaga（巴黎世家）推出第2代的Track Trainer鞋款，並命名為「Track.2」，而整體採用簍空設計，而複雜的鞋面也延續上一代，共使用176塊面料製成。首發的配色共有4款，目前皆可於官網購得，售價為美金770元（約台幣23,900元）。

▲Balenciaga帶來第2代的Track Trainer鞋款，並命名為「Track.2」。（圖／翻攝自Balenciaga）

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