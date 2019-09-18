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愛迪達UB球鞋變成《星際大戰》X-Wing戰機　看到鞋跟瞬間被迷住

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編輯／Duke

即將於今年12月上映經典科幻電影《星際大戰：天行者的崛起》，隨著時間越來越近，電影商也正在著手一連串的宣傳活動，其中包括與Adidas聯手推出的UltraBoost聯名鞋款，而雙方會以什麼概念來設計，下方帶各位一探究竟。

根據Highsnobiety的消息，《星際大戰》X Adidas的聯名鞋款，將會使用Adidas UltraBoost作為藍本，並以《星際大戰》反抗軍所駕駛的X-Wing戰鬥機為主題設計。然而，該鞋款的色調採用黑、灰、銀、橘等色調呈現，這跟X-Wing戰鬥機如出一轍，另外，鞋後跟印上的「The Force Will Be With You Always」標語，更是電影中經典的台詞。

▲星際大戰xadidas。（圖／翻攝自Sneakernews、Walmart、IG@hanzuying）

▲以反抗軍所駕駛的X-Wing戰鬥機為主題設計。（圖／翻攝自Walmart）

▲星際大戰xadidas。（圖／翻攝自Sneakernews、Walmart、IG@hanzuying）

▲星際大戰xadidas。（圖／翻攝自Sneakernews、Walmart、IG@hanzuying）

▲星際大戰xadidas。（圖／翻攝自Sneakernews、Walmart、IG@hanzuying）

▲色調採用黑、灰、銀、橘等色調呈現。（圖／翻攝自Sneakernews）

雖然電影將會在12月於全球上映，但該鞋款目前尚未有販售的消息傳出，不過，依照電影的話題性來看，應該不久後就能看到相關消息，畢竟，《星際大戰》的粉絲群相當龐大，雙方一定不會錯過曝光的大好機會。

另外，由肯爺（Kanye West）打造的Yeezy系列，將會在9／19迎來Yeezy Boost 350 V2「Cloud White」的發售，而該鞋款是以天空與雲朵為靈感，並使用Yeezy系列少見的藍、白配色打造。其中，該鞋款將分為反光（Reflective）與非反光（Non-Reflective），而反光版預計將於9／19推出，非反光則於9／21登陸Adidas指定專賣店發售，售價為台幣8,800元。

▲星際大戰xadidas。（圖／翻攝自Sneakernews、Walmart、IG@hanzuying）

▲Yeezy Boost 350 V2「Cloud White」Non-Reflective。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲星際大戰xadidas。（圖／翻攝自Sneakernews、Walmart、IG@hanzuying）

▲反光版的Yeezy Boost 350 V2「Cloud White」。（圖／翻攝自IG@hanzuying）

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關鍵字：

Adidas, UltraBoost, 科幻電影, 星際大戰, X-Wing, 戰鬥機, 反抗軍, 肯爺, Yeezy, Boost, 350V2
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