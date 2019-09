愛迪達UB球鞋變成《星際大戰》X-Wing戰機　看到鞋跟瞬間被迷住

編輯/Duke

即將於今年12月上映經典科幻電影《星際大戰:天行者的崛起》,隨著時間越來越近,電影商也正在著手一連串的宣傳活動,其中包括與Adidas聯手推出的UltraBoost聯名鞋款,而雙方會以什麼概念來設計,下方帶各位一探究竟。

根據Highsnobiety的消息,《星際大戰》X Adidas的聯名鞋款,將會使用Adidas UltraBoost作為藍本,並以《星際大戰》反抗軍所駕駛的X-Wing戰鬥機為主題設計。然而,該鞋款的色調採用黑、灰、銀、橘等色調呈現,這跟X-Wing戰鬥機如出一轍,另外,鞋後跟印上的「The Force Will Be With You Always」標語,更是電影中經典的台詞。

▲以反抗軍所駕駛的X-Wing戰鬥機為主題設計。(圖/翻攝自Walmart)





▲色調採用黑、灰、銀、橘等色調呈現。(圖/翻攝自Sneakernews)

雖然電影將會在12月於全球上映,但該鞋款目前尚未有販售的消息傳出,不過,依照電影的話題性來看,應該不久後就能看到相關消息,畢竟,《星際大戰》的粉絲群相當龐大,雙方一定不會錯過曝光的大好機會。

另外,由肯爺(Kanye West)打造的Yeezy系列,將會在9/19迎來Yeezy Boost 350 V2「Cloud White」的發售,而該鞋款是以天空與雲朵為靈感,並使用Yeezy系列少見的藍、白配色打造。其中,該鞋款將分為反光(Reflective)與非反光(Non-Reflective),而反光版預計將於9/19推出,非反光則於9/21登陸Adidas指定專賣店發售,售價為台幣8,800元。

▲Yeezy Boost 350 V2「Cloud White」Non-Reflective。(圖/翻攝自Sneakernews)

▲反光版的Yeezy Boost 350 V2「Cloud White」。(圖/翻攝自IG@hanzuying)

