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星期一不Blue！「5種解憂食物」好紓壓，連紅豆也入榜

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▲▼ 5種解憂食物」好紓壓，連紅豆也入榜 。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

▲挑對食物幫助一掃憂鬱，進而提升工作效率。（圖／Unsplash、翻攝自IG/yobishitaga，以下同）

編輯 / Lily

放完了連假，開工或開學第一天總是心情差，原來挑對食物也能幫你抗憂鬱，吃完心情瞬間變好好！如果今天對吃還沒想法，不妨從以下五種食物下手吧！

▲▼ 5種解憂食物」好紓壓，連紅豆也入榜 。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

起司

很好取得的起司有多種抗憂鬱元素，豐富的多巴胺可幫助腦內傳遞物質，色胺酸則是幫助調節情緒，進一步讓你獲得愉悅感受。其中大量的維他命B和C可以幫助情緒平穩，而鈣質也有安定神經的放鬆效果。

▲▼ 5種解憂食物」好紓壓，連紅豆也入榜 。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

綠茶

綠茶中含有茶胺酸，能幫助消除壓力和放鬆，引用綠茶還能提升體內多巴胺，幫助振奮情緒化合物標準值，根據多項調查顯示，憂鬱或是心情不好的人，多飲用綠茶非常有助益。

▲▼ 5種解憂食物」好紓壓，連紅豆也入榜 。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

黑巧克力

根據美國化學協會（The American Chemical Society）研究指出，黑巧克力不僅能振奮心情，甚至還有輕微止痛的功能。巧克力能幫助身體製造苯乙胺醇，一掃煩悶心情，使人感到幸福快樂，怪不得很多人吃完巧克力心情就能變好，建議選擇和70%以上的黑巧克力效果最好，也較不易發胖。

▲▼ 5種解憂食物」好紓壓，連紅豆也入榜 。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

香蕉

香蕉也是快樂食物之一，內含多種紓壓成分，包括色胺酸、醣類、維他命B6和維他命C等。生物鹼可以消除不安情緒和提高信心，色胺酸和維他命B6也能幫助大腦製造血清素，同時製造好心情。

▲▼ 5種解憂食物」好紓壓，連紅豆也入榜 。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

紅豆

很多人不知道紅豆也是抗壓食物之一，不僅能幫助補血，還能幫助調節情緒和放鬆。多吃紅豆好處多多，內含豐富多鎂、鈣、鋅等礦物質，對內分泌平衡很有助益，不僅能使肌肉放鬆，也能穩定情緒。


 

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關鍵字：

抗壓, 解憂, 快樂, 食物, 選擇
fashion.net

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