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日本網站瘋傳！3秒測出妳的「傲嬌指數」，單身其實有原因

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▲▼3秒測出妳的「傲嬌指數。（圖／unsplash）

▲從每天必帶的小東西，測出妳的真實個性。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

明明條件不錯，但是卻沒有男朋友，妳也是難追一族嗎？普遍來說自尊心高，外冷內熱，其實需要別人關心但卻總裝作不在意。和你相熟的朋友才知道妳很會撒嬌，快來測測看妳的傲嬌指數，今天要出門約會，哪一樣東西沒帶妳最介意呢！

▲▼3秒測出妳的「傲嬌指數。（圖／unsplash）

唇膏 傲嬌指數70

妳是個很真性情的女生，很容易被新鮮事物吸引，一下子就迷上一樣東西，也會瞬間因為失去興趣而立馬抽身。妳容易讓你覺得忽冷忽熱，明明昨天還相處愉快，今天卻一句不吭。身為妳的另一半常跟不上妳的心理變化，或許就是這樣讓人猜不透，反而是妳的獨特魅力。

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▲▼3秒測出妳的「傲嬌指數。（圖／unsplash）

手機  傲嬌指數50

妳總是看心情行動，做任何決定或是事情沒有道理可循，對自己的感情或是喜好很誠實，只有喜歡或是不喜歡，從不給別人模糊地帶，更不會和別人搞曖昧。有點情緒化，但也就是因為妳很真，會吸引特定族群的人喜歡。

▲▼3秒測出妳的「傲嬌指數。（圖／unsplash）

化妝包  傲嬌指數95

妳自尊心很重，其實個性很外冷內熱，總讓人覺得妳表裡不一。和妳交往的男生才知道，私底下的妳很愛撒嬌，可愛的像隻貓。也就是因為讓人猜不透，傲嬌指數相當高。

▲▼3秒測出妳的「傲嬌指數。（圖／unsplash）

錢包  傲嬌指數40

細心如妳，總是在意另一半或是朋友的感受，真誠的妳很容易取得別人信任，但也就是因為妳讓人安心，有時會讓人感覺沉悶，甚至沒有新鮮感，建議妳把自己情緒放在第一位，更真實表達自己的感情。

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關鍵字：

傲嬌, 傲嬌指數, 心理測驗, 單身
fashion.net

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