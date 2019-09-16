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面膜控注意！魔鬼藏在細節處，原來「躺著敷」效果最好

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▲▼面膜躺著敷效果最好。（圖／翻攝自IG、微博）

▲面膜狂人范冰冰每天敷面膜，養出吹彈可破好膚質。（圖／翻攝自范冰冰微博）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

說到急救保養，非面膜莫屬了！根據市場研究調查，台灣人愛敷面膜是世界之冠，更有許多女藝人把好肌膚歸功於天天敷面膜，面膜應該怎麼敷才好，以下幾件事需要特別留意。

為什麼敷面膜能那麼有感呢？面膜原理來自於「密封」作用，利用面膜布將外界空氣阻絕，形成半封閉狀態，肌膚升溫促使毛孔擴張，增加吸收率，達到水分補充及滋潤肌膚的效果。

▲▼面膜躺著敷效果最好。（圖／翻攝自IG、微博）

▲敷面膜前，有許多眉角要注意。（圖／翻攝自IG/aoihamada

而使用時必須留意以下事項，以免護膚不成反而傷害肌膚。首先若妳為敏感膚質，建議第一次可先以小面積試用，敷面膜前必須徹底卸妝清潔，才能幫助提升後續面膜保養吸收力，另外，敷面膜時間不宜太久，請控制在15分鐘以內，敷太久反倒會讓水分蒸發散失，對保養不是件好事。

▲▼面膜躺著敷效果最好。（圖／翻攝自IG、微博）

▲根據研究指出，面膜躺著敷滲透力最好。（圖／翻攝自IG/fabby1031）

敷臉時除了不要有太大表情，要知道躺著敷效果最好，能幫助面膜內的精華更能滲入肌膚，最後記得面膜後要抹上保濕產品，像是乳液或是乳霜，將剛剛導入的精華鎖住，才能將保養功能發揮到極致。

▲▼ PS面膜 。（圖／公關照）

▲PS美美妍新推出3款面膜，話題力十足。

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2019年最新面膜變得很聰明，片狀面膜材質選擇也變得更多元，不論是可縮短敷面膜時間的創新壓力絲，或能乘載高量精華液的專利微導棉等，透過領先科技、提升敷面膜的效能，讓敷臉再也不用被時間、空間受限，擁有更顯著的護膚效果。

▲▼ PS面膜 。（圖／公關照）

▲水感修修訴求保濕，一用就有感。

面膜內所含有精華液更講求健康有效性，像是含有讓肌膚平衡的益生原、益生菌、超級植物萃取，或是水果酵素成分，選擇面膜不是挑選成分越多越好，成分單純健康才是挑選重點。

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關鍵字：

面膜, 保養, 美美妍, 速效
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