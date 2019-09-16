國師唐綺陽出巡倫敦時裝周！力挺台灣設計師品牌　叉腰秀機場時尚

▲唐綺陽宣佈跨界時尚圈，出發倫敦看秀。（圖／翻攝自FB唐綺陽占星幫）

記者鮑璿安／台北報導

9月時裝周輪番接力，現在連星座占卜界都跑不掉，國師唐綺陽終於走出國際，受到台灣設計師品牌﻿﻿ APUJAN 詹朴邀請，於15日前往英國參加倫敦時裝周。引起網友驚呼，「不愧是國師」、「星座與時尚的跨界組合」、「老師終於走出國際。」

星座占卜大師唐綺陽在FB上擁有百萬粉絲高人氣，這回宣佈跨界時尚圈，受到設計師品牌﻿﻿ APUJAN 詹朴邀請，即將現身倫敦時裝周看秀。唐綺陽於15日公開發佈貼文，「這次最要謝謝的就是台灣設計師-詹朴團隊的邀請，未來幾天我就要跟又高又瘦的麻豆、女星站一起看秀，究竟，這個壓力會壓垮我丶讓我吃更多？」消息一公佈就引起上萬人按讚，時尚占星師的封號非她莫屬。

▲國師唐綺陽穿著設計師品牌詹朴服飾，更顯神秘感。（圖／翻攝自FB唐綺陽占星幫）

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照片中唐綺陽穿著詹朴旗下的藍白色披肩，簡約線條感獨具魅力，黑色長裙及西裝的搭配，在柔美中更顯氣場，一手叉著腰，宛如巨星一般現身，實在令人不注意都難。當然最亮眼的就屬唐老師一頭招牌齊瀏海，露出精緻五官令粉絲又驚又喜。

▲唐綺陽以巨星裝扮現身機場。（圖／翻攝自FB唐綺陽占星幫）

擅長針織的設計師品牌APUJAN 詹朴，於2013 年初成立於英國倫敦，首季作品〈石油的一生〉即入選倫敦時裝周舉辦品牌時裝秀，早與時裝周的結下淵源。此次2020春夏系列，定於台灣時間9月16日晚間20：30登場，粉絲們除了一睹詹朴魅力，也能看到國師唐綺陽看秀的身影，千萬別錯過。

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