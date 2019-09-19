



圖文／小孟Momo



經過了一整個夏天，去海邊、野餐、爬山…等等玩了一圈，回來之後皮膚也黑了一層。雖然過完冬天之後又可以慢慢白回來，但其實有方法可以白得更快！那就是晚上睡前敷「ps美美顏-3D修修緊緻彈力面膜」，精華液超多敷在臉上超滋潤！



它不但可以安定平衡肌膚，也會啟動保護屏障，均衡提亮膚色，讓皮膚整體都亮了起來，看起來細緻又透白，仿佛就像打了光的美肌一樣，一走出去就像自帶女神光一樣，讓大家被妳的白皙皮膚給迷惑。





面膜除了精華液是重點之外，導膜也相當重要，「ps美美顏面膜系列」都是採用韓國獨特的珍珠微導膜，超彈力又服貼，一貼上去可以完美吻合肌膚，滋潤每一吋肌膚。





另外一款「ps美美顏水感修修保濕平衡面膜」，讓被太陽曬成乾燥無光的肌膚，瞬間保水力up！超有感的雙效鎖水，能夠修護肌膚，加強自體保水能力，讓皮膚隨時都充滿水嫩感。另外它也可以維持肌膚的保水屏障，強化肌膚的保濕力，增加肌膚含水量，提升肌膚鵬潤感。敷起來超有感，隔天化妝也超貼妝。





最後一款是「打光修修淨透亮白面膜」，它能活化肌膚、緊緻光澤，立體臉部的輪廓，強化肌膚彈力，修護細紋，緊實毛孔。



三款女神面膜，敷完超有感！現正優惠中，兩盒只要$699再加送兩片，快來一起加入女神行列吧～～～

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