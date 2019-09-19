fb ig video ETtoday search mobile

自帶女神光！PS美美妍水感面膜

> >

▲▼PS美美妍面膜。（圖／小孟 拍 攝）

圖文／小孟Momo

經過了一整個夏天，去海邊、野餐、爬山…等等玩了一圈，回來之後皮膚也黑了一層。雖然過完冬天之後又可以慢慢白回來，但其實有方法可以白得更快！那就是晚上睡前敷「ps美美顏-3D修修緊緻彈力面膜」，精華液超多敷在臉上超滋潤！
▲▼PS美美妍面膜。（圖／小孟 拍 攝）

它不但可以安定平衡肌膚，也會啟動保護屏障，均衡提亮膚色，讓皮膚整體都亮了起來，看起來細緻又透白，仿佛就像打了光的美肌一樣，一走出去就像自帶女神光一樣，讓大家被妳的白皙皮膚給迷惑。

▲▼PS美美妍面膜。（圖／小孟 拍 攝）

　　面膜除了精華液是重點之外，導膜也相當重要，「ps美美顏面膜系列」都是採用韓國獨特的珍珠微導膜，超彈力又服貼，一貼上去可以完美吻合肌膚，滋潤每一吋肌膚。

▲▼PS美美妍面膜。（圖／小孟 拍 攝）

另外一款「ps美美顏水感修修保濕平衡面膜」，讓被太陽曬成乾燥無光的肌膚，瞬間保水力up！超有感的雙效鎖水，能夠修護肌膚，加強自體保水能力，讓皮膚隨時都充滿水嫩感。另外它也可以維持肌膚的保水屏障，強化肌膚的保濕力，增加肌膚含水量，提升肌膚鵬潤感。敷起來超有感，隔天化妝也超貼妝。

▲▼PS美美妍面膜。（圖／小孟 拍 攝）

最後一款是「打光修修淨透亮白面膜」，它能活化肌膚、緊緻光澤，立體臉部的輪廓，強化肌膚彈力，修護細紋，緊實毛孔。
▲▼PS美美妍面膜。（圖／小孟 拍 攝）

三款女神面膜，敷完超有感！現正優惠中，兩盒只要$699再加送兩片，快來一起加入女神行列吧～～～
點這變身女神，讓自己素顏都美►► https://shopping.ettoday.net?sl-ref=person04

關鍵字：

女神光, PS美美妍, 水感保濕平衡面膜, 水嫩又亮白, 美美妍, 自然美
fashion.net

熱門文章

打掃家裡敷一片剛剛好、低頭切菜也不會掉　用面膜的3個完美時機

試・開箱／GUCCI唇膏出了58色！米開理紅、玫瑰粉超美

香奈兒珠寶不對稱才美　彗星劃過耳際酷酷的

41歲孫芸芸熱褲搭涼鞋穿出少女感

倫敦時裝周／貝克漢全家高顏值看秀　哈珀穿「媽媽特製碎花裙」變成熟

吉吉哈蒂德光腳走MJ大秀原來是場意外！靠超強氣場　騙過所有觀眾

林柏宏愛死花襯衫！誇海口ALLSAINTS每件都穿過　買到變VIP

倫敦時裝周／台灣設計師黃薇用「強迫症」驚艷全球

2020年Air Jordan開賣時間表！經典芝加哥、混血新色接連登場

Apple Watch 5愛馬仕版本來了！絲巾錶帶超有哏

ET Fashion

推薦閱讀

12星座誰最玻璃心？雙魚一碰就碎滿地、巨蟹默默自己療傷

感情「曖昧不清」的星座Top 3 ！射手更愛單身快感、第一名最難收服

一撒嬌就讓男生很難抵擋的3個星座女！雙子反差魅力大

韓妞公開「急救瘦身法」2天就瘦2公斤！居家密集訓練超虐但超速效　 喜歡簡約風的人可以逛！6家高CP網購品牌　照著買變身質感女子 這樣怎麼能「說好不哭」！周董、阿信聯手出服飾　9／21手刀搶 最美童模Ella Gross保養惹爭議　網：貴婦乳霜太超過 減肥竟還有時刻表？依照生理時鐘來飲食、運動　瘦身更有效！ Giorgio Armani超狂禮盒有24支「斷貨王」唇萃　極度浮誇單手抱不動 生活壞習慣讓私密處黑黑、飄異味　必學3招保養讓妹妹變乖

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面