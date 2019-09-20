狩獵者屠龍專用！SEIKO打造《魔物獵人》15周年限量版手錶

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2004年日本推出的全球知名電玩《魔物獵人》，日前開放玩家下載全新版本的《魔物獵人世界：Iceborne》，便為了慶祝15周年紀念，特地找來日本腕錶品牌SEIKO（精工）打造主題錶款，而這也是SEIKO繼《機動戰士鋼彈》後，再度與遊戲相關產業進行合作。

▲《魔物獵人》X SEIKO聯名錶款系列。（圖／翻攝自SEIKO官網）

由於《魔物獵人》是一款狩獵遊戲，所以該系列的錶款，將會以遊戲中最具代表性的魔物為主題，分別是「雷狼龍（Zinogre）」、「火龍（Rathalos）」以及「滅盡龍（Nergigante）」。其中，雙方採用的錶款原型為SEIKO的SNDB05系列，每只手錶皆對應各魔物的特徵，像是以「火龍」吐出的紅色火焰為題；而「滅盡龍」則以紫、藍2色代表其棘刺的外觀。

▲「雷狼龍」主題。（圖／翻攝自SEIKO官網）

▲「火龍」以吐出的紅色火焰為主題設計。（圖／翻攝自SEIKO官網）

▲「滅盡龍」以紫、藍2色代表其棘刺的外觀。（圖／翻攝自SEIKO官網）

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《魔物獵人》X SEIKO聯名錶款系列，每款皆限量1,000只，預計將於10／25在SEIKO指定店點以及官網發售，定價為日圓50,000元（約台幣15,000元），喜歡《魔物獵人》的玩家朋友，一定不要錯過這次的聯名錶款哦！

此外，SEIKO旗下品牌ALBA也將於近期帶來與《超級瑪利歐兄弟》的聯名錶款。其中，該系列採用任天堂經典的紅白機設計，並以瑪利歐的各種型態推出了「Famicom Mario」、「Big Size Mario」、「Active Mario」等3個系列，預計將於9／20陸續登陸日本指定門市。另外，只要有購買該系列的朋友，都會獲得特製的限定盒子喔！

▲「Famicom Mario」系列。（圖／翻攝自Nintendo）

▲「Big Size Mario」系列。（圖／翻攝自Nintendo）

▲「Active Mario」系列。（圖／翻攝自Nintendo）

▲以《超級瑪利歐兄弟》世界打造的限定盒子。（圖／翻攝自Nintendo）

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