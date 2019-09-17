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吉吉哈蒂德光腳走MJ大秀原來是場意外！靠超強氣場　騙過所有觀眾

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@gigihadid、@kegrand、品牌提供

超模吉吉哈蒂德Gigi Hadid是近年人氣很旺的時尚界寵兒，身高將近180公分，年僅24歲，纖細的身材還有著一張標緻臉孔，雖然年輕，已經走過無數秀場，日前紐約時裝周MARC JACOBS的大秀上，唯獨吉吉哈蒂德光腳走秀，她保持一貫的穩重、氣勢，大家都以為是特殊造型，殊不知是場意外！

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在時裝秀場上，一套服裝少了鞋子有多麼奇怪？造型師Katie Grand 在IG上PO出了一段吉吉哈蒂德走秀影片中透露，原來讓吉吉哈蒂德光腳上陣並不是原先計畫的，而是因為出場前她的鞋跟在後台斷掉了，情急之下工作人員們只好連同襪子、高跟鞋直接脫下，就這樣讓她赤腳走秀去。

▲Gigi Hadid 光腳走秀 。（圖／翻攝自Gigi Hadid IG）

不過也好險意外是發生在吉吉哈蒂德的鞋子上，只見影片中吉吉哈蒂德身穿淺藍色洋裝與帽款，微微的踮起腳尖，走得泰然自若，神情也相當自然，雖然有人對於赤腳造型感到困惑，但大家都以為這是這套服裝特殊的安排，根本沒人發現不對勁！不得不讓人讚嘆吉吉哈蒂德的專業、臨危不亂的態度，即使沒有鞋穿還能展現得如此時尚！

▲Gigi Hadid 光腳走秀 。（圖／翻攝自Gigi Hadid IG）

從後台的照片可以看到，吉吉哈蒂德原本應該是穿著與洋裝同系列、長及大腿的長襪，搭配白色皮革高跟鞋。在吉吉哈蒂德的貼文當中，她也有提及「sometimes a lil wardrobe malfunction can lead to the magic moments （有時候服裝上的一個小小錯誤反而能帶來魔法般的時刻）」，網友們除了讚嘆她的美貌、完美駕馭服裝，更大力敲碗這根本沒讓人發覺的「小錯誤」到底在哪裡？

▲Gigi Hadid 光腳走秀 。（圖／翻攝自Gigi Hadid IG）

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關鍵字：

紐約時裝周, 吉吉哈蒂德, gigi hadid, MARC JACOBS
fashion.net

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