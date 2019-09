吉吉哈蒂德光腳走MJ大秀原來是場意外！靠超強氣場　騙過所有觀眾

編輯/JJ 圖/翻攝自IG@gigihadid、@kegrand、品牌提供

超模吉吉哈蒂德Gigi Hadid是近年人氣很旺的時尚界寵兒,身高將近180公分,年僅24歲,纖細的身材還有著一張標緻臉孔,雖然年輕,已經走過無數秀場,日前紐約時裝周MARC JACOBS的大秀上,唯獨吉吉哈蒂德光腳走秀,她保持一貫的穩重、氣勢,大家都以為是特殊造型,殊不知是場意外!

►偷偷分享少女秘密!



在時裝秀場上,一套服裝少了鞋子有多麼奇怪?造型師Katie Grand 在IG上PO出了一段吉吉哈蒂德走秀影片中透露,原來讓吉吉哈蒂德光腳上陣並不是原先計畫的,而是因為出場前她的鞋跟在後台斷掉了,情急之下工作人員們只好連同襪子、高跟鞋直接脫下,就這樣讓她赤腳走秀去。

不過也好險意外是發生在吉吉哈蒂德的鞋子上,只見影片中吉吉哈蒂德身穿淺藍色洋裝與帽款,微微的踮起腳尖,走得泰然自若,神情也相當自然,雖然有人對於赤腳造型感到困惑,但大家都以為這是這套服裝特殊的安排,根本沒人發現不對勁!不得不讓人讚嘆吉吉哈蒂德的專業、臨危不亂的態度,即使沒有鞋穿還能展現得如此時尚!

從後台的照片可以看到,吉吉哈蒂德原本應該是穿著與洋裝同系列、長及大腿的長襪,搭配白色皮革高跟鞋。在吉吉哈蒂德的貼文當中,她也有提及「sometimes a lil wardrobe malfunction can lead to the magic moments (有時候服裝上的一個小小錯誤反而能帶來魔法般的時刻)」,網友們除了讚嘆她的美貌、完美駕馭服裝,更大力敲碗這根本沒讓人發覺的「小錯誤」到底在哪裡?

在 Instagram 查看這則貼文 Gigi Hadid(@gigihadid)分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 13 日 下午 5:25 張貼

►►看更多時尚資訊分享,快來下載星光雲App