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倫敦時裝周／貝克漢全家高顏值看秀　哈珀穿「媽媽特製碎花裙」變成熟

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▲Victoria Beckham。（圖／翻攝自IG@Victoria Beckham）

▲維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）同名個人品牌回到倫敦開秀。（圖／翻攝自IG@Victoria Beckham）

記者鮑璿安／外電報導

9月時尚盛事輪番上陣，緊接著紐約時裝周，倫敦時裝周也於日前拉開序幕，貝嫂維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）同名服裝設計品牌回到娘家開秀，更全家總動員支持。小女兒哈珀換上女人味碎花裙，坐在爸爸貝克漢腿上成為全場焦點。而此次2020春夏系列，整體彰顯復古高級美亮點多多。

▲Victoria Beckham 。（圖／CFP）

▲貝克漢全家到場支持Victoria Beckham2020春夏倫敦大秀 。（圖／CFP）

想看到貝克漢一家全員到齊，可能就屬Victoria Beckham 大秀能辦到，貝嫂個人品牌邁入第十年，15日回到家鄉倫敦開秀，包括老公大衛貝克漢和兒子布魯克林（Brooklyn Beckham）、羅密歐（Romeo Beckham）和克魯茲（Cruz Beckham）以及小女兒哈珀貝克漢（Harper Seven Beckham）都全員到場支持，光是家族陣容就足夠吸睛，一字排開引發各界討論。

▲Victoria Beckham。（圖／翻攝自IG@Victoria Beckham）

▲Victoria Beckham 。（圖／路透）

▲Victoria Beckham 。（圖／路透）

▲維多利亞貝克漢為女兒特製碎花裙，自己則是穿著俐落的裸色襯衫彰顯女人味。（圖／翻攝自IG@Victoria Beckham、路透）

維多利亞貝克漢此次特別為小女兒哈珀特製碎花長裙，獨特的領口設計和飄逸裙擺，褪去小女孩的稚嫩更多了些許成熟，在媽媽加持之下，輕鬆成為全場亮點。哈潑也俏皮坐在爸爸貝克漢腿上，家庭和樂令人羨慕。另外，身為品牌主理人的貝嫂，則是選擇了剪裁俐落的裸色襯衫，搭配酒紅色西裝褲亮相，紮起乾淨的包包頭，完美呼應這次的春夏重點。

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▲Victoria Beckham。（圖／翻攝自IG@Victoria Beckham）

▲Victoria Beckham。（圖／翻攝自IG@Victoria Beckham）

▲Victoria Beckham 。（圖／路透）

▲Victoria Beckham 。（圖／路透）

▲Victoria Beckham 。（圖／路透）

▲Victoria Beckham 。（圖／路透）

▲Victoria Beckham 。（圖／路透）

Victoria Beckham2020春夏系列除了實穿性，更加入荷葉邊、花朵等復古浪漫元素。（圖／翻攝自IG@Victoria Beckham、路透）

Victoria Beckham2020春夏系列除了實穿為一大考量，多樣單品融合70年代復古的印花，以及協調浪漫的配色，彰顯春日色彩活力，從模特一登場，翩翩起舞的模樣就是一種視覺享受。

連衣裙中又以花朵設計點綴，加上流線造型剪裁，頸部、肩部、腰部的細節都能發現品牌用心，選用大量荷葉邊散發出女性魅力，然而時裝中又不乏幹練成熟的套裝，在衣櫥之中增添不同的理想服飾，也與維多利亞貝克漢的品味相符，無疑的最佳品牌代言人。

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關鍵字：

倫敦, 時裝周, 維多利亞貝克漢, Victoria Beckham, 哈珀, 2020, 春夏
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