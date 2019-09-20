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敏感肌也不癢癢的面膜！PS美美妍溫和保濕讓我像顆水煮蛋

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文／英國捲毛貓

敷面膜對女生來說超重要的，而敷到不會過敏的面膜，對敏感肌來說更重要！

老實說我真的很少很少敷面膜，一是因為我是懶女人，二是因為我過去也曾經嘗試過幾次，結果，都用到讓我大過敏的面膜！導致我對面膜有著很深的陰影～如果你跟我一樣是敏感肌，就會知道過敏發作起來有多擾人，兩頰會又紅又乾又腫又癢，而且要擦藥個好幾天才會稍稍緩解( ´•̥̥̥ω•̥̥̥` )。

▲▼PS美美妍面膜體驗。（圖／記者黃可涵攝）

而這次，公司要我們幾位小編試用PS美美妍面膜，一開始心裡真的有點暗叫不妙！很多面膜真的都很雷啊～～～

繼上次的PS美美妍眼霜後，PS美美妍的面膜也是走可愛少女風，看了雖然少女心爆棚，但同時也有個隱憂就是，你們知道，這種很少女的東西通常都會添加很多有的沒的讓敏感肌容易發作的成份！

▼一則以喜，一則以憂的超可愛少女系包裝
▲▼PS美美妍面膜體驗。（圖／記者黃可涵攝）

▼裡面一樣有一片珍珠紙，要敷上後再拿下來喔！回想當年，我第一次敷面膜時～曾經覺得這張紙很阿雜，於是自作聰明先拆下來，結果面膜太薄了立刻黏成一團，弄得我手忙腳亂的(´,_ゝ`)
▲▼PS美美妍面膜體驗。（圖／記者黃可涵攝）

▼緊張的時刻來了，到底我這個大敏感肌糾～竟會不會過敏呢？
▲▼PS美美妍面膜體驗。（圖／記者黃可涵攝）

▼10 minutes later...zzZZZ
▲▼PS美美妍面膜體驗。（圖／記者黃可涵攝）

▼嘿，敏感測試，過關！可以看出兩頰沒有過敏跡象，真是太好了！呼～～～
▲▼PS美美妍面膜體驗。（圖／記者黃可涵攝）

▼給大家看一下肌膚喝飽水的光澤感。
▲▼PS美美妍面膜體驗。（圖／記者黃可涵攝）
 

沒想到能用到一款不管是保濕、亮白還是緊緻都不會過敏的面膜，真的太開心了！

而且啊，我隔天上妝時發現，平常比較容易乾裂的兩頰和鼻頭，都水嫩嫩的～上妝更服貼了！果然有敷面膜有差！能用到一款不過敏的面膜實在太感動了｡:.ﾟヽ(*´∀`)ﾉﾟ.:｡
▲▼PS美美妍面膜體驗。（圖／記者黃可涵攝）

想體驗看看走這：https://shopping.ettoday.net?sl-ref=person05

關鍵字：

PS美美妍, 自然美, 面膜, 保濕, 美白, 緊緻, 敏感肌, 英國捲毛貓
fashion.net

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