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星乃咖啡店開幕！必吃舒芙蕾蛋糕　本周「厭世日」兩人同行就送

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記者張妤瑄／台北報導

日本連鎖咖啡廳巨頭「星乃咖啡店HOSHINO COFFEE」登台！全台首店今（9／16）在新光三越南西一館4樓正式開幕，下午2點起正式對外營業，本周一～周四，上班族最厭世的日子，兩人同行達指定條件就送招牌舒芙蕾熱蛋糕。

星乃咖啡店主打平價咖啡，單價150元起，內裝採用招牌的浪漫復古風格，讓它從名古屋發跡後就大受歡迎，如今連鎖店面遍及全日本，招牌的澎鬆「舒芙蕾熱蛋糕」軟軟綿密的細緻口感，是必吃美食。

▲▼星乃咖啡店首店。（圖／記者張妤瑄攝）

▲窯烤舒芙蕾熱蛋糕，售價NT$200元。（圖／記者張妤瑄攝）

近年來日式「舒芙蕾鬆餅」柔軟澎鬆的口感超夯，星乃絕對是一大助力，在日本人氣超高。想嚐鮮的粉絲們，必點三大招牌品項，分別是日本人氣TOP 1的窯烤舒芙蕾熱蛋糕、舒芙蕾歐姆蛋焗飯、星乃精選咖啡。

窯烤舒芙蕾熱蛋糕採用日本獨家配方，加入100％純天然奶油語法過鮮奶油調製而成，手工現點現做，約20分鐘能上桌。為了台灣首店開幕，更推出台灣限定的「季節鮮果舒芙蕾熱蛋糕」，讓台灣消費者能感受在地感的酸甜綿密口感。

舒芙蕾歐姆蛋焗飯系列，是日式洋食經典代表之一，星乃加入法國的舒芙蕾歐姆蛋做法，澎鬆可愛的外型，不只好吃也好拍。其中，勃根地牛肉舒芙蕾歐姆蛋焗飯，更是日本人必吃口味。

▲▼星乃咖啡店首店。（圖／記者張妤瑄攝）

▲舒芙蕾歐姆蛋焗飯，售價NT$300元。（圖／記者張妤瑄攝）

至於最重點的咖啡，星乃精選咖啡採用同集團的日本羅多倫餐飲集團為星乃量身定做的配方，用直火烘培，帶出咖啡豆的柔和清香。此次也推出台灣限定的「鮮果冰咖啡」，帶有果香甘甜感的咖啡，特別適合仍炎熱的天氣來品飲。

▲星乃進駐新光三越。（圖／新光三越提供）

▲▼星乃咖啡店首店。（圖／記者張妤瑄攝）

▲星乃精選咖啡，售價NT$150元。（圖／新光三越提供、記者張妤瑄攝）

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星乃咖啡店台灣首店約45坪，共有60個座位，除有開方式座位外，也有和風的雙人隔間感座位，半開放式的空間，讓坐下來聊天的客人更加放鬆；更有多人的包廂間，一樣半開放式的空間，若多人想聊天也不怕吵到鄰座客人，同時也能讓客人放鬆聊。

▲星乃進駐新光三越。（圖／新光三越提供）

▲星乃咖啡店的內部裝潢為浪漫復古風格。（圖／新光三越提供）

菜單內36個品項，價格約介於新台幣150元到320元之間，幾乎零價差，今起～19日（本周四）前50組兩人同行消費滿低消，贈送招牌1份「窯烤舒芙蕾熱蛋糕」。

關鍵字：

星乃咖啡店, 咖啡店, 羅多倫, 新光三越, 餐飲
fashion.net

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