倫敦時裝周／台灣設計師用「強迫症」驚艷全球　模特兒亂髮大秀崩壞美

▲台灣設計師黃薇同名品牌JAMIE WEI HUANG，在倫敦時裝周首日登場。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

台灣設計逐漸在各大時裝周上打開知名度，倫敦時裝周首日，設計師黃薇的同名品牌JAMIE WEI HUANG就以新穎題材《強 迫 症 O.C.D 》為題，上演一齣時尚與反傳統的大秀，模特兒更以超狂亂髮走秀，引來國際媒體關注。

設計師品牌JAMIE WEI HUANG已連續兩季登上倫敦時裝週的官方日程，作品中充滿了直接了當的反常創作態度，這回更大膽用《強 迫 症 O.C.D 》為主題，她也提到：「2020 春夏系列是ㄧ個與衣服本身沒有任何關係的作品。」表達創作者心路歷程，更重於結果。

▲黃薇渴望表達創作者複雜的內心世界宛如「強迫症」。（圖／品牌提供）

黃薇不走尋常路和個性態度，從秀場就能略知一二，13日選在倫敦的華爾道夫希爾頓飯店（The Waldorf Hilton London），採用簡潔俐落的風格，白色酬賓紙袋上的寶藍色象徵著海洋，所使用的材料是由回收的冷凍庫隔絕簾手工製作，真正從細節上思考環保和時尚的意義。

模特兒在髮型上也選擇了誇張的亂髮，仿佛被狂風吹過一般。眼妝舉凡彩色不對稱眼影、白色眼線，時刻彰顯生活中真實存在卻又崩壞的形態。也是黃薇想要表達的，「創作者在作品推出前，複雜的心理過程，從發想、執著、確認、批判、推翻再崩解重組，如同儀式般不停循環。」

▲JAMIE WEI HUANG 2020 春夏系列在中性時尚中玩出顏色潮流。（圖／品牌提供）

JAMIE WEI HUANG 2020 春夏系列在中性時尚中玩出顏色潮流，舉凡各類亮眼的撞色搭配，詮釋春季活力感。輪廓比起以往更加緊實，專注於腰部線條感。鴛鴦兩色襯衫，運用品牌擅長的異材質，結合流暢剪裁，衝撞出視覺上的絕妙享受，無疑是春夏極有趣的單品之一。或是在柔美的洋裝中，黃薇一反常態，加入了大量釦環，處處細節元素更見品牌用心。

▲台灣旅外模特兒蔡昕晏為JAMIE WEI HUANG走秀。（圖／品牌提供）

除了外籍模特兒，台灣旅外模特兒蔡昕晏也為JAMIE WEI HUANG走秀，上一季她在米蘭爭取機會，這一季到了倫敦，首次參加倫敦時裝周便與台灣設計師黃薇合作，個性的五官與狂野亂髮相當合襯，輕鬆駕馭多套服裝。

▲多種不對稱剪裁以及釦環彰顯崩壞美。（圖／品牌提供）

此外，秀上所亮相的草編帽，精湛手藝來自於彰化鹿港有著80年工藝歷史的傳統手編草帽工藝-加全工業（SUN YORKOS），也是知名帽飾設計師Stephen Jones、Philip Treacy背後的重要推手。不僅如此，其中一款帽飾被英國梅根王妃相中，出席皇家空軍百年紀念典禮時成為全場焦點，也代表台灣出品的時尚正被世界所矚目。

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