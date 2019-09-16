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41歲孫芸芸熱褲搭涼鞋穿出少女感　出手大器兩色全包

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▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝孫芸芸IG）

▲孫芸芸近日常穿BOTTEGA VENETA涼鞋。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

微風少奶奶孫芸芸有雙令人稱羨的鉛筆腿，她平日愛穿迷你裙、熱褲或開衩長裙展現身材優勢，配上一雙時尚涼鞋更顯修長，整個夏季她常穿香奈兒（CHANEL）鍊帶裝飾的黑色涼鞋趴趴走，41歲的她輕鬆搭出少女感。時序入秋，這招繼續使用，她換上編織皮革聞名的Bottega Venetta（簡稱BV）涼鞋，繼續當少女。

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝孫芸芸IG）

▲孫芸芸黑上衣搭丹寧褲，再配上香奈兒黑色鍊帶涼鞋穿出少女感。

孫芸芸近日新鮮貨多連發，除了展示她同名飾品品牌Yun Yun Sun廢話項鍊新作，同時曬出BURBERRY全新主打Lola包、BV小包，以及讓她陷入選擇困難症的BV涼鞋，面對單價18,500元的黑、白兩色涼鞋都想要的狀態該怎麼辦？她提出解套方法—兩雙都買！

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝孫芸芸IG）

▲不知該買黑或白色的BOTTEGA VENETA涼鞋，全打包就對了，單雙18,500元。

讓孫芸芸黑、白兩色都打包的BV涼鞋，為皮革繞大腳趾設計，為避免其他腳趾看起來「空虛」，她兩腳各搭配一個腳趾環裝飾，證明日常生活不能馬虎，從頭到腳都精心打扮。

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝孫芸芸IG）

▲茶色香奈兒涼鞋也是孫芸芸的心頭好。

►偷偷分享少女秘密！

關鍵字：

孫芸芸, CHANEL, 香奈兒, Bottega Veneta, BV, 涼鞋
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