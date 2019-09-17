LVMH打擊仿冒有新招！APP加手持設備4秒鑑定真偽　準確率99％

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對於服裝品牌而言，耗費人力、資金、時間設計出來的服飾與配件，都是掌心的一塊肉，所以現今仿冒品的猖獗是令品牌最頭痛的事情，因此旗下擁有眾多精品的LVMH集團，便開啟「La Maison des Startups」計畫且與許多公司配合，其中，來自紐約的Entrupy公司，開發了能夠即時辨別真偽的程式與設備，並且準確率超高。

由紐約公司Entrupy開發的程式與設備，不但使用方式簡單，就連準確率也高達99％，許多品牌的包款皆能輕易驗證，像是Chanel、Balenciaga、Dior、Burberry、Prada、Gucci、Hermès以及Louis Vuitton（LV）等15個品牌。然而，使用者只需對包包的皮革、Logo、內部細節進行掃描，就能在4秒後得知鑑定結果，如此一來肯定能有效的打擊仿冒商。

▲只需對包包的皮革、Logo、內部細節進行掃描，就能在4秒後得知鑑定結果。（圖／翻攝自Entrupy Youtube）

另外，Entrupy公司的研究報告也指出，仿冒商最喜歡仿冒的品牌為Louis Vuitton，占比50.9％，依序則是Gucci與Chanel的13.5％、12.3％，不過，Entrupy公司也給出Louis Vuitton為什麼會成為被仿冒的第一名，因為自1854年創立的Louis Vuitton，過去150年來的許多傳統都延續，並且經典款式一直生產，使用的原料也相同，因此也讓仿冒商有更多的時間去開發逼真的複製品。

▲Louis Vuitton的許多設計都很經典。（圖／翻攝自Louis Vuitton）

▲Gucci與Chanel都是備受歡迎的品牌。（圖／翻攝自Gucci、Chanel）



對於Entrupy公司開發的程式與設備有興趣的朋友，都可以到Entrupy官網查看更多的資訊，而仿冒市場的研究報告，同樣可以在官網看到喔！

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