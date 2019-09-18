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麻瓜們也能有哈利波特的「光輪2000」掃帚　1：1真實版、花1萬元帶回家

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編輯／JJ　圖／翻攝自cinereplicas、《哈利波特》

《哈利波特》的奧妙，就是連只有在魔法世界才有用的東西也會讓人為之瘋狂，像是掃帚在魔法世界中是巫師的交通工具、比賽項目，還記得當初哈利的第一支飛天掃帚，就是麥教授送給他的「光輪2000」嗎？現在官方竟授權國外網站推出了一模一樣的1：1真實版「光輪2000」！

▲真實版光輪兩千。（圖／翻攝自cinereplicas、《哈利波特》）

光輪2000是當時最快的飛天掃帚，哈利能騎著它上場非常拉風，這把由CINEREPLICAS哈利波特商品網站所推出的「光輪2000」和電影中的設定一樣，由桃花心木加上垂柳木鬃製成。

▲真實版光輪兩千。（圖／翻攝自cinereplicas、《哈利波特》）

每一把都是純手工，全球僅限量一萬份，由哈利波特官方華納兄弟授權製作，從木柄彎曲角度到燙金字體全都和哈利波特的光輪2000如出一轍，整支重量有五公斤，定價為349美元（約台幣1萬元）。

▲真實版光輪兩千。（圖／翻攝自cinereplicas、《哈利波特》）

▲真實版光輪兩千。（圖／翻攝自cinereplicas、《哈利波特》）

▲真實版光輪兩千。（圖／翻攝自cinereplicas、《哈利波特》）

特別的是，因為全球限量一萬支，所以每一支都有專屬的編號，還有自己的正品證書，可不要真的把它當作掃把來用了喔！畢竟主要功能還是收藏為主，對它太粗魯的話，下場就是壞掉了。

▲真實版光輪兩千。（圖／翻攝自cinereplicas、《哈利波特》）

如今美洲地區與亞洲已開賣，其他國家就要等到10月15日才開始運送服務。

▲真實版光輪兩千。（圖／翻攝自cinereplicas、《哈利波特》）

▲真實版光輪兩千。（圖／翻攝自cinereplicas、《哈利波特》）

雖然後來出現了光輪2001，也就是馬份爸爸買給史萊哲林魁地奇球隊一人一支的飛天掃帚，速度又比光輪2000更快，但當然還是哈利騎的比較厲害～搞不好之後有望推出哈利的第二把飛天掃帚「火閃電」的真實版呢！

▲真實版光輪兩千。（圖／翻攝自cinereplicas、《哈利波特》）

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

想要收藏飛天掃帚的確要價昂貴，如果買不起或是沒辦法購買的話，也可以到上次介紹過，位於南韓首爾的「哈利波特主題咖啡廳」，到門口與巨大飛天掃帚拍拍照過過乾癮也行。

943 KING'S CROSS Cafe&Pub　（킹스크로스 카페앤펍）
地址：首爾市麻浦區楊花路16街 24 / 서울시 마포구 양화로16길 24
營業時間：一～四11：30～22：00、五～日9：30～22：00

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關鍵字：

哈利波特, harry pottere, 光輪兩千
fashion.net

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