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三麗鷗全崩壞！聯名戽斗星球竟要辦展覽　網哭：還我美樂蒂

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編輯／JJ　圖／翻攝自戽斗星球FB粉絲專業、IG@panda_no_ana、Amazon

還記得前陣子戽斗星球X三麗鷗在7-ELEVEN推出了「中元節系列」商品嗎？這些三麗鷗角色包括Hello Kitty、蛋黃哥、美樂蒂等等全部都變成了超長下巴的模樣，與原本少女們喜愛的可愛模樣相差甚大，也因為這系列醜到哭反而聲名大噪，年底更要在「扭蛋星球開麥拉特展」再度攜手辦展覽！

▲戽斗星球X三麗鷗。（圖／翻攝自戽斗星球FB）

「扭蛋星球開麥拉特展」將於12月28日開展，地點在台北松山文創園區2號倉庫，9月19日前上Ibon購買早鳥票還有優惠！9／20～12／27有限量公仔飲料杯套票。

這場聯名展覽以「電影」為主題，故事背景位於扭蛋星球，而「扭蛋星球開麥拉」是扭蛋星球最著名的電影工廠，這次將由所有「戽斗化」的三麗鷗家族來擔任演員拍攝電影。

▲戽斗星球X三麗鷗。（圖／翻攝自戽斗星球FB）

此次特展將規劃5大不同展區，分別代表了「後宮盆惱傳」、「摩艾聯盟：聖代之戰」、「青澀校園」、「太自由俠侶」、「豪情戽斗鎮」五個電影主題，電影主題可能會與現實當紅的電影、電視劇相呼應，把電影中的角色由戽斗三麗鷗來詮釋，讓人有會心一笑的感覺～

▲戽斗星球X三麗鷗。（圖／翻攝自戽斗星球FB）

▲戽斗星球X三麗鷗。（圖／翻攝自戽斗星球FB）

像是這些穿著古裝的戽斗Kitty獅、趴著的戽斗蛋黃哥老虎，還有一些片場內容官方尚未公布，但絕不能錯過戽斗版的美樂蒂！堪稱三麗鷗最崩壞，讓網友們崩潰吶喊：「還我美樂蒂」。

▲戽斗星球X三麗鷗。（圖／翻攝自戽斗星球FB）

戽斗星球轉蛋系列一直是扭蛋商品的常勝軍，總是讓人激起收集全套的慾望，如今也已經出到第五代農場系列了！還有之前配合農曆月份推出的戽斗貞子系列也很受歡迎～

▲戽斗星球X三麗鷗。（圖／翻攝自戽斗星球FB）

除了戽斗星球轉蛋很夯之外，近期也有介紹過日本推出的超擬真Calbee洋芋片吊飾轉蛋，像這種食物系列也超值得收藏！

▲洋芋片扭蛋。（圖／T arts）

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關鍵字：

戽斗星球, 三麗鷗, 扭蛋星球開麥拉特展, 扭蛋, 轉蛋
fashion.net

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