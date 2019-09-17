香奈兒也玩街頭聯名！用「狗頭」當主角　攜手法國潮牌Pigalle

編輯／Duke

自從Supreme與Louis Vuitton（LV）於2017年帶來驚天動地的聯名後，開啟了街頭結合精品的大門。然而，接下來要介紹的重磅聯名，同樣值得大家期待，因為來自巴黎的街頭品牌Pigalle，將要合作的對象大有來頭，那就是迷倒所有女性的法國精品Chanel。

在 Instagram 查看這則貼文 Stéphane Ashpool（@stephane_ashpool）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 12 日 上午 10:11 張貼

曾經多次與Nike聯名的Pigalle，這次會被Chanel找上，其實是為了要慶祝ANDAM Fashion Award （法國年度時裝大獎）30周年，Pigalle曾在2015年獲得此殊榮。根據日前Pigalle的主理人Stéphane Ashpool於IG上的貼文，為了這次的30周年活動，他特地創造名為「Sun Dog」的全新角色，並預計帶來夾克、針織上衣、針織長褲、配件以及鞋款，其中，米白與黃色似乎會成為該系列的主配色。

▲預計推出夾克、針織上衣、針織長褲、配件以及鞋款。（圖／翻攝自IG@stephane_ashpool）

▲米白與黃色預計會成為該系列的主色。（圖／翻攝自IG@stephane_ashpool）

不過，Pigalle X Chanel聯名系列的具體發售時間以及資訊尚未公開，因此還需等待官方公布相關後，才能得知完整的品項與價錢，喜歡的朋友要再等等囉！

此外，Stéphane Ashpool除了發布與Chanel聯名的相關資訊以外，還表示和Nike Basketball、Converse的旅程即將展開，而這也是繼2017年後，Pigalle將再度以自身的設計理念運用於Nike Basketball的服裝上，不過，Converse方面會有什麼樣的設計，Stéphane Ashpool就沒有透露太多了。

在 Instagram 查看這則貼文 Stéphane Ashpool（@stephane_ashpool）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 13 日 下午 11:50 張貼

▲Pigalle 2017年時，曾與Nike Basketball進行聯名企劃。（圖／翻攝自Nike官網）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App