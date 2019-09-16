郭雪芙巴黎秀時尚短髮　網驚：這角度根本撞臉劉以豪

▲郭雪芙短髮好時尚，這個角度被網友發現激似劉以豪。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

繼《我們不能是朋友》掀起超高話題後，郭雪芙今(9/16）首度以帥氣短髮現身。日前，她隨著嬌蘭團隊前往法國拍攝皇家蜂王乳全新視覺廣告，影片中特別解禁藏了好一陣子的時尚短髮，超人氣的她連拍攝過程都引來小男孩搭訕！

告別甜美，頂著酷帥超時尚短髮的郭雪芙，全新嬌蘭廣告影片在今天釋出，這次特別將場景拉到法國巴黎，形象照中她到處踩點展現多變風格，讓攝影師快門按得欲罷不能。

廣告短片以「雪芙巴黎的一天」為主題，以隨性街拍的方式，在芳登廣場、露天咖啡館、巴黎鐵塔等巴黎知名景點留下時尚倩影，搭配著隨身攜帶的「皇家蜂王乳平衡油」，讓她時時刻刻都保持在最佳狀態。

此次工作時間緊湊，唯一能滿足雪芙購物慾的地方，就是嬌蘭位於芳登廣場的香水精品店，雪芙不僅掌握拍攝進度，在每個調光、鏡頭轉換的拍攝空檔，一次買齊送給自己、送給家人、還有送給戰友劉以豪的生日禮物，堪稱當日店上的大戶。

而郭雪芙也在芳登柱前，手持嬌蘭「帝王香水」留下經典時尚照，像巴黎致敬，另一個是嬌蘭經典帝王蜂印瓶的瓶身，已經有超過160年的歷史，是目前市場是歷史最悠久的香水及香水瓶，而其瓶身設計就是以芳登柱為靈感，所以雪芙在此拍下全新視覺照，可說是格外有意義。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App