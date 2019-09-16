fb ig video ETtoday search mobile

倫敦時裝周／輔仁大學三度進軍國際！《水滸傳》、賴床都能變靈感

> >

▲輔仁大學 。（圖／品牌提供）

▲輔仁大學帶領學生第三度進軍時裝周，引起全球驚艷 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

9月盛事倫敦時裝周正緊鑼密鼓進行之中，在國際也能看見台灣新星的作品，輔仁大學 FJU Talents更是第三度帶領學生登上時裝周，以賴床經驗、華人經典文學、服裝療癒法及人與自然的連結為主題，年紀輕輕就讓世界都驚艷。

輔仁大學織品服裝學院打造的FJU Talents計畫，連續3年進軍倫敦時裝週新銳設計舞台Fashion Scout，於15日Victoria House展演2020春夏系列。莊生、賴品聿、黃郁媚與洪威宇4位新銳設計師，運用自身生活靈感，打造出屬於台灣的新興作品，備受國際矚目。

▲輔仁大學 。（圖／品牌提供）

▲輔仁大學 。（圖／品牌提供）

▲洪威宇秉持在地元素融合前衛風格的衝突美感。（圖／品牌提供）

洪威宇秉持在地元素融合前衛風格的衝突美感，「to Nurture, to Nature。」應用古老象形造字原理轉化成流動線性結構與有機的面料肌理，同時融入南島語族獨特的樹皮工藝、荷蘭婦女手作與機能性剩餘面料，展現人與自然、自然與時尚、時尚與人間的連結。

▲輔仁大學 。（圖／品牌提供）

▲輔仁大學 。（圖／品牌提供）

▲賴品聿融入《水滸傳》英雄，加上時下流行的藍染中西合璧。（圖／品牌提供）

賴品聿則將自己擅長的解構西裝版型，結合軍裝口袋、扣環等機能元素，以現代手法展現源自《水滸傳》英雄們的靈感，再加入東方氣質的藍染與刺繡，體現中西融合的意涵。

▲輔仁大學 。（圖／品牌提供）

▲輔仁大學 。（圖／品牌提供）

▲莊生從賴床經驗發想出模糊交織的衣著。（圖／品牌提供）

擅長開發針織面料的莊生則從自身的賴床經驗為靈感，將賴床時刻曖昧、模糊不清的意象，運用針織的夾紗組織（inlay）技法轉化為朦朧色彩交織的針織面料，給予人溫暖而溫柔的賴床感受。

▲輔仁大學 。（圖／品牌提供）

▲輔仁大學 。（圖／品牌提供）

▲黃郁媚以數種針織技法給予視覺上的療癒享受。（圖／品牌提供）

黃郁媚應用數種針織技法與實驗性媒材，形塑出不同的輪廓，同時將同一套服裝透過不同的個體展演，展現服裝作為多重感官空間，對穿著者的療癒性。色彩上大膽明亮，完美體現春夏時刻對於時尚的多樣渴望。

輔仁大學織品服裝學院表示，「FJU Talents計畫進入第3年，是Fashion Scout 2020春夏季度中，唯一一個以學校年輕設計師組成而入選的品牌」，此次與眾多優秀競爭對手共同角逐國際舞台，再次讓世界看見台灣新星的實力。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

倫敦, 時裝周, 輔仁, 大學, 莊生, 賴品聿, 黃郁媚, 洪威宇
fashion.net

熱門文章

試・開箱／上妝前用「補水神器」！薄透面膜＋益生菌　一敷超有感

劉以豪跑PANDORA派對　超ㄎㄧㄤ硬聊冷笑話

NBA球星Damian Lillard癱瘓東區！三度來台獻簽名T

紐約時裝周／Selina外套不穿好、任容萱露肚　姊妹花挺3.1 Phillip Lim

Apple Watch 5愛馬仕版本來了！絲巾錶帶超有哏

紐約時裝周／古董車開進TOMMY HILFIGER秀場　西裝配透視襯衫帥又辣

潘瑋柏承認「最近吃太多」　自爆《新說唱2》穿環保皮靴偷增高

Hi，大學生／學長姊瘋什麼錶？　大錶徑、文青風、DIY自己組最夯

王心凌、楊丞琳閨密好默契　都愛LV小包

好特別！diptyque把香氛化為貼紙、手環，香味直接穿上身

ET Fashion

推薦閱讀

混搭「運動鞋」持續流行中！4種最夯款式　日本女生搶著穿

下唇厚＝懂得享受生活　從12款唇型看妳的隱藏性格和人際關係

「胃口變小」代表戀愛了！　愛上一個人身體會出現的6個反應

小凱老師：香水除了噴手腕、耳後，懂噴「頭頂」才是專家 韓妞Youtuber實測IU「緊急」減肥食譜　3天減3公斤、消水腫有感更上鏡 奧斯塔羅12星座一周運勢0916-0922　射手出現貴人、牡羊花錢要控制 男子亮出鑽戒一個月，女友沒發現！爆笑「求婚法」竟然成功了 《德魯納酒店》IU「滿月式美甲」總整理　經典紅黑白好霸氣 8個徵兆是身體告訴你該補水了！想吃甜點也是一個症狀 東尼史塔克的傑作！超逼真「鋼鐵愛國者」人偶，預購價曝光

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面