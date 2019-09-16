倫敦時裝周／輔仁大學三度進軍國際！《水滸傳》、賴床都能變靈感

▲輔仁大學帶領學生第三度進軍時裝周，引起全球驚艷 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

9月盛事倫敦時裝周正緊鑼密鼓進行之中，在國際也能看見台灣新星的作品，輔仁大學 FJU Talents更是第三度帶領學生登上時裝周，以賴床經驗、華人經典文學、服裝療癒法及人與自然的連結為主題，年紀輕輕就讓世界都驚艷。

輔仁大學織品服裝學院打造的FJU Talents計畫，連續3年進軍倫敦時裝週新銳設計舞台Fashion Scout，於15日Victoria House展演2020春夏系列。莊生、賴品聿、黃郁媚與洪威宇4位新銳設計師，運用自身生活靈感，打造出屬於台灣的新興作品，備受國際矚目。

▲洪威宇秉持在地元素融合前衛風格的衝突美感。（圖／品牌提供）

洪威宇秉持在地元素融合前衛風格的衝突美感，「to Nurture, to Nature。」應用古老象形造字原理轉化成流動線性結構與有機的面料肌理，同時融入南島語族獨特的樹皮工藝、荷蘭婦女手作與機能性剩餘面料，展現人與自然、自然與時尚、時尚與人間的連結。

▲賴品聿融入《水滸傳》英雄，加上時下流行的藍染中西合璧。（圖／品牌提供）

賴品聿則將自己擅長的解構西裝版型，結合軍裝口袋、扣環等機能元素，以現代手法展現源自《水滸傳》英雄們的靈感，再加入東方氣質的藍染與刺繡，體現中西融合的意涵。

▲莊生從賴床經驗發想出模糊交織的衣著。（圖／品牌提供）

擅長開發針織面料的莊生則從自身的賴床經驗為靈感，將賴床時刻曖昧、模糊不清的意象，運用針織的夾紗組織（inlay）技法轉化為朦朧色彩交織的針織面料，給予人溫暖而溫柔的賴床感受。

▲黃郁媚以數種針織技法給予視覺上的療癒享受。（圖／品牌提供）

黃郁媚應用數種針織技法與實驗性媒材，形塑出不同的輪廓，同時將同一套服裝透過不同的個體展演，展現服裝作為多重感官空間，對穿著者的療癒性。色彩上大膽明亮，完美體現春夏時刻對於時尚的多樣渴望。

輔仁大學織品服裝學院表示，「FJU Talents計畫進入第3年，是Fashion Scout 2020春夏季度中，唯一一個以學校年輕設計師組成而入選的品牌」，此次與眾多優秀競爭對手共同角逐國際舞台，再次讓世界看見台灣新星的實力。

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