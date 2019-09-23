女孩們買過最後悔的5種商品　讓我們越過跌倒的前人聰明購物

編輯／JJ 圖／翻攝自Pinterest、Unsplash、IG@urbanoutfitters

大家總是覺得自己購物是走理性路線，雖然是深思熟慮、精打細算之後才下手的東西，還是常常在事後才後悔，表面上看起來划算，長期卻是個可觀數目，這些錢存下來都可以來一趟旅行了！以下就來看看女孩們覺得買了哪些東西後感到後悔莫及，讓我們踩著別人的屍體學會聰明購物，別浪費寶貴的錢。

＃高跟鞋

高跟鞋漂亮、有女人味，不過到頭來還是沒有布鞋方便，有時為了特殊場合而買的高跟鞋，最後都是放到發霉、脫膠了，因為平常也不會為了打扮就穿高跟鞋，即使是布鞋、球鞋也能很時尚，穿得到高跟鞋的機會太少了。

＃平板電腦

當你買平板電腦是為了看劇時能有大一點的螢幕，後來可能會發現用手機看的時間還比較多，家裡或許還有一台筆電，平板電腦就顯得更多餘了。而且使用平板電腦的人們當中有很多人都有被「擊中」的經驗，躺著時砸到臉上的威力是手機的好幾倍。

＃周年慶優惠組

百貨公司周年慶各大美妝保養專櫃都會祭出各種優惠組合，號稱是打了幾折、送了幾瓶、超大容量，只要一聽到這類的宣傳手法女孩們的大媽心態就容易流露出來，除非是已經愛用很久的產品，趁周年慶囤貨當然划算，不過當一個組合裡有太多是需要重新適應的，萬一皮膚吃不消，就算再划算這錢還不是白花了嗎？

＃醫美課程

近幾年醫美技術越來越進步，也越來越多愛美女孩嘗試，像是皮膚雷射、非侵入式保養等等，往往都要一次買下好幾堂課，持續做幾個月才有效果，但是很多女孩反應，這類型的醫美比一般做臉、保養還昂貴許多，導致課程都已經做完了，分期卻還沒付完，根本無法持續做下去。

＃鎖定上新、代購連線

相信女孩們平時都有固定買衣服的店家吧？可能是每周、或是每月上新品，如果賣家的風格跟自己太契合，每次上新就會忍不住購入幾件，到頭來發現每次都買了好像的衣服。

現在國外代購連線商家選擇很多，每個人的IG上少說都有追蹤兩、三個，總覺得錯過連線下次想買就會很麻煩，所以在連線、看直播時就會異常的不理性，覺得很稀有、台灣買不到、價差很大就下訂了，然後付了款之後才發現自己又亂花錢，不小心買了一堆不需要的東西。

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