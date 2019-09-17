BURBERRY快閃販售又來了！這次是腰包　9／17開搶

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由Burberry首席創意總監Riccardo Tisci所設計的Burberry B Series，自去年9月起皆於每月17日開啟，並且採用24小時限時購買，其中，今年9月的最新作品為The Lola Bum Bag，是一款汲取街頭靈感而設計的腰包。

▲9月的Burberry B Series新品為The Lola Bum Bag。（圖／品牌提供）

由首席創意總監Riccardo Tisci設計的The Lola Bum Bag，其材質採用義大利皮革製成，並用縫線創造格紋外觀，而正面則飾有霸氣十足的Thomas Burberry Monogram標誌。另外，此款The Lola Bum Bag也將於9／16在倫敦的2020春夏時裝周率先登場。

▲採用義大利皮革製成，而正面飾有霸氣十足的Thomas Burberry Monogram標誌。（圖／品牌提供）

採取限時販售的Burberry B Series， 將分為2個時間上市，分別為台灣時間9／17的晚上8點在Burberry IG、Line以及Kakao平台開放24小時購買以及台灣時間9／18的早上9點在Burberry微信平台開放，想購買的朋友千萬不要錯過了。

在 Instagram 查看這則貼文 Burberry（@burberry）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 13 日 上午 8:05 張貼

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此外，Virgil Abloh X IKEA的第二波聯名系列也正如火如荼展開中，根據IKEA日前發布的資訊，新系列將命名為「MARKERAD」，而該系列擁有時尚前衛的作品，並且迎合流動與現代生活，因此雙方將帶來沙發床、桌子、椅子、鏡子、LED燈，床鋪用品，櫥櫃以及配件，預計在11月正式啟動，上回沒買到Virgil Abloh地毯的朋友，這次的機會一定要把握哦！

▲Virgil Abloh X IKEA的第二波聯名系列。（圖／翻攝自Highsnobiety、IKEA官網）

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