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香奈兒珠寶不對稱才美　彗星劃過耳際酷酷的

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▲▼CHANEL,CHAUMET 。（圖／品牌提供）

▲模特兒戴香奈兒不對稱設計的Comète流星耳環314,000元。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

星星圖騰代表的幸運意涵，深受女性喜愛，香奈兒女士1932年首次發表的高級珠寶系列，推出無扣頭的六尾彗星項鍊展現她對星星的喜愛，她曾說：「我要以群星裝扮女人。」彗星成為香奈兒（CHANEL）經典元素之一，時至今日設計更有個性，全新Comète彗星珠寶突破對稱框架，以不對稱手法呈現耳環或單邊耳扣。

▲▼CHANEL,CHAUMET 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒Comète流星單邊耳釦鑲嵌美鑽與5顆日本養珠，311,000元。

香奈兒新款Comète系列中，耳環與耳扣設計別出心裁，當中兩副成對的耳環，一邊是簡潔的星星設計，另一邊則是拖著長尾巴的彗星造型，單戴或成對戴都有型；品牌同時推出一款流星單邊耳環，以及鑲嵌美鑽與5顆日本養珠的流星單邊耳扣，彗星沿著耳際劃過非常搶眼。

▲▼CHANEL,CHAUMET 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒線條優美的Comète流星項鍊，302,000元。

▲▼CHANEL,CHAUMET 。（圖／品牌提供）▲▼CHANEL,CHAUMET 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒Comète流星開放式手鐲（左）402,000元，Comète流星單邊耳環168,000元。

Chaumet則將星星意象運用在天空主題的Les Ciels de Chaumet頂級珠寶系列，運用招牌的刀鋒工藝詮釋線條俐落的Étoiles Étoiles星星鑽戒；更繽紛的設計為Passages流星耳環，鑲嵌各2.27與1.96 克拉橢圓形切割帕拉依巴碧璽、多彩碧璽，並以鑽石星星點綴，是頂級珠寶中少見的活潑設計。

▲▼CHANEL,CHAUMET 。（圖／品牌提供）▲▼CHANEL,CHAUMET 。（圖／品牌提供）

▲Chaumet Étoiles Étoiles 18K白金戒指（左）約3,300,000元，Passages流星耳環 約2,300,000元（圖／Chaumet提供）

►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

關鍵字：

香奈兒, CHANEL, Chaumet, 珠寶, 星星
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