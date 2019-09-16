試・開箱／GUCCI小金、小綠、小花唇膏都想收！　米開理紅、玫瑰粉超美　



▲快來看看GUCCI全新唇膏長什麼樣子吧！



文、影／櫻桃籽 圖／品牌提供、櫻桃籽

GUCCI創意總監Alessandro Michele主導的全新唇膏系列，在國內外造成轟動話題，台灣於16日起在台北101精品店內搶先開賣，首日就吸引許多女性消費者朝聖，新台幣1,300元的定價，與唇膏市場的均價無異，提袋率很高，因此開賣日就有部分色號缺貨，其中最受歡迎的當數台灣女生很愛的半透明光澤潤唇膏系列（Baume à Lèvres），以及玫瑰粉與紅色系。

▲GUCCI全新唇膏系列，一口氣推出58色，且預計後續將有霧面系列推出。（圖／品牌提供）



全新唇彩系列分為三大質地：柔緞光澤（Rouge à Lèvres Satin）、瑩潤光澤（Rouge à Lèvres Voile）、半透明光澤潤唇膏（Baume à Lèvres）。其中最飽和的為柔緞，一口氣推出36色；瑩潤則稍微薄透，共推出18色；潤唇膏則推出透明與3色潤色唇膏共4色。

▲小金管、小花、小綠管唇膏共達58個色號，第一步算是相當齊全，售價NT$1,300元，目前台灣僅有台北101的GUCCI專賣店能買到。



實際試用後，三系列都相當保溼，滑順好推，能一筆到位。其實，三系列除透明潤唇膏外，在顯色度上都算有優異表現，不過從試色照就能看出，水潤光澤感是最大區別，潤唇膏的光澤感最高，接下來依序為瑩潤與柔緞，而這也符合系列本身定位。

▲半透明光澤潤唇膏系列，首日即造成台灣女性消費者瘋狂；試色照右起為#1、#2、#3、#4；唇部試色淡粉為#2。



金管的柔緞光澤唇膏與小花的瑩潤光澤唇膏主打色均為「25★米開理紅（Goldie Red）」 ，是他最愛的顏色，是他記憶中兒時看自信女生會塗抹的唇色，定為#25則是因為25是他的幸運數字。

除了主打的米開理紅是熱門款外，金管唇膏#300橘紅調、#400芭比粉都是熱門夯色，#200則是偏奶茶色系的乾燥玫瑰粉，都是百搭與主流色系；另推出#700特殊色，黑色唇膏，在形象廣告中直接以誇張貓眼妝容使用。

▲小金管（柔緞光澤）一次推出36個顏色，試色照右起為#25★、#300、#400、#200、#202、#700；唇部試色為#400；特殊色黑色為#700。



小花唇膏除米開理紅外，偏玫瑰粉色調的#401、橘紅調的#500以及奶茶色#205也是大推色。潤唇膏系列由於能打底又能當作微微提亮氣色的法寶，每個色號都大熱門。

▲小花唇膏（瑩潤光澤）共有18款顏色；試色照右起為#25★、#401、#500、#603；唇部試色為#25★。



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創意總監Alessandro Michele認為化妝如同珠寶飾品與髮型一樣，皆用來強調或主張自我，其中化妝是最古老的方式，也最令人追著迷。他認為，「化妝不應該是遮掩缺點，而是凸顯它們，缺點不應該被隱藏，每個人都應隨心所欲上妝，讓你成為你想要成為的樣子」。

▲Alessandro Michele認為化妝不是為了隱藏缺點，主要是為了主張、強調個人特質，每個人都應隨心所欲上妝，成為自己想成為的樣子。因此，此系列唇彩不止能當唇膏也能當腮紅、眼影等使用。

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