林柏宏愛死花襯衫！誇海口ALLSAINTS每件都穿過　買到變VIP



▲林柏宏當了愛牌多年粉絲，終於成為台灣首間男裝店開幕嘉賓。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／台北報導

剛從英國倫敦度假回台的林柏宏，今（9／16）受邀為東倫敦時尚品牌ALLSAINTS全台首間男裝店開幕站台，他分享特別愛ALLSAINTS的花襯衫，「前幾年曾一不小心就買到變成VIP」，且還誇口表示除了自己掏錢買的，因為工作需求而穿過的該牌花襯衫也數不勝數，「出過幾件就穿過幾件」！

▲林柏宏著背上有LOGO的Roundhouse騎士夾克（NT$21,300）、Amagi印花襯衫（NT$4,900）配Agar格紋西裝褲（NT$6,100）。（圖／品牌提供）



林柏宏平常現身時，沒給人這種騷包形象，沒想到居然是花襯衫愛好者，且他還透露去倫敦前為了避免手滑，還特地帶較多衣服到當地，希望能把錢集中火力在享受「看音樂劇」上，沒想到最後仍忍不住，坦言「逛了很多間ALLSAINTS，忍不住買了一些」，其中皮衣就是最新心頭好。

▲林柏宏著Drytown格紋法蘭絨襯衫（NT$5,600）搭配Tallis西裝褲（NT$5,600）。（圖／品牌提供）



林柏宏指著身上的皮衣介紹，「背上有品牌LOGO」，復古又帥氣，是他遊倫敦的必備時尚單品，「讓同行朋友搶著穿過一輪，尤其受男生歡迎，每個人都稱讚！」雖然ALLSAINTS皮衣要砸5位數才能入手，但他大讚「非常值得！可以穿5年、10年」，符合他「能穿久才購入」的治裝原則。

ALLSAINTS男裝店進駐台北SOGO復興館7樓，是台灣首間男裝店，店內以更加沈穩的風格來呈現，首度用深灰色地毯，給人更加穩重的感覺。

▲ALLSAINTS開幕台灣首間男裝店。（圖／品牌提供）



今季跟上潮流推出許多LOGO單品，但採用低調方式呈現潮感，舉例來說在背上放LOGO、融入鬼臉圖案裡、胸前超小LOGO或放在連帽上衣的帽子抽繩上，給予潮流變化感。

▲林柏宏著Baynes飛行夾克（NT$9,200）、胸前有超迷你LOGO的State Oth連帽衫（NT$4,400）、Rex直筒牛仔褲（NT$5,100）。（圖／品牌提供）



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另外，積極進軍亞洲市場的ALLSAINTS，也觀察到亞洲氣候，不適合太過厚重的單品，因此在材質上有加以改良，比方說拿掉派克大衣的內裡、減低大衣厚重度、無內裡西裝外套等，更加符合亞洲市場需求。

▲ALLSAINTS男裝店開幕，獨家商品包含林柏宏示範穿的花襯衫、Humboldt卡其綠襯衫（NT$5,100）等。（圖／品牌提供）