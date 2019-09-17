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專櫃唇彩年度熱賣色號Top 5！PTT、Dcard人氣最高是這支「楓葉紅棕」

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▲專櫃唇彩年度熱賣色號Top 5。（圖／品牌提供）

▲唇彩年度熱賣色Top 5包含了今年最夯的3大流行唇色。（圖／品牌提供）

記者張毓容／台北報導

唇膏之於女生就如同鞋子一般，不管擁有多少，永遠都少一支，只要看到新的美色，就要買起來！妳知道台灣女生最愛的唇膏顏色是哪些？今年大家又都在買什麼色號呢？Bobbi Brown統整出唇彩年度熱賣色Top 5，包含了今年最流行的3大潮流色系：奶茶豆沙色、楓葉紅棕色和煙燻花粉色，不論哪支，閉著眼睛跟著買都不出錯！？

1.金緻奢華唇膏#Soft Berry莓果慕斯
想不到要擦什麼色唇膏，百搭、不退流行的豆沙色絕對是首選！尤其偏粉裸色的「#Soft Berry莓果慕斯」正是台灣女生最愛的奶茶豆沙色調，也是在金緻奢華系列中的銷售總冠軍。

▲專櫃唇彩年度熱賣色號Top 5。（圖／品牌提供）

▲Bobbi Brown 金緻奢華唇膏，#Soft Berry莓果慕斯，NT$1,200。(圖／品牌提供)

2.迷戀輕吻唇膏#Cranberry溫柔難忘
這支「#Cranberry溫柔難忘」連韓國美妝大神Pony都愛用狂推！帶點土色調的楓葉紅棕色，亞洲人膚色擦上掃黃又顯白，在Pony IG上曝光後，風潮狂掃全亞洲，是迷戀系列的熱賣冠軍，在ptt、dcard上的討論度也極高！

▲專櫃唇彩年度熱賣色號Top 5。（圖／品牌提供）

▲Bobbi Brown 迷戀輕吻唇膏，#Cranberry溫柔難忘，NT$1,050。（圖／品牌提供、翻攝IG@ponysmakeup）

3.迷戀輕吻唇露#Haute Cocoa訂製可可
豆沙色、玫瑰色擦到膩？那你一定要試試看楓葉紅棕色系的「#Haute Cocoa訂製可可」！這支人人都能駕馭的土棕色，雖然不是主打色號，卻因「不挑膚色」而爆紅，連時尚部落客、網紅們會自己掏腰包到櫃上購買。

▲專櫃唇彩年度熱賣色號Top 5。（圖／品牌提供）

▲Bobbi Brown 迷戀輕吻唇露，#Haute Cocoa訂製可可，NT$980。（圖／品牌提供）

4.金緻極霧唇膏#Boss Pink霸氣粉紅
煙燻花粉色系的「#Boss Pink霸氣粉紅」可說是乾燥玫瑰色升級版。帶點灰濁感的霧面粉紅色，不是少女派的甜美，而是成熟又優雅的粉紅色，非常日常百搭，既性格又柔美的深秋色調。

▲專櫃唇彩年度熱賣色號Top 5。（圖／品牌提供）

▲Bobbi Brown 金緻極霧唇膏，#Boss Pink霸氣粉紅，NT$1,200。（圖／品牌提供）

5.迷戀輕吻唇露#Smoothie Move熱戀節奏
有的時候不想擦得太飽和紅艷，也不想過於亮眼螢光，只想當個溫柔知性的優雅女人，煙燻花粉色調的「#Smoothie Move熱戀節奏」就是第一首選。偏土的乾燥玫瑰色，優雅又顯白，不論厚擦薄擦、淡妝還是濃妝都很適合。

▲專櫃唇彩年度熱賣色號Top 5。（圖／品牌提供）

▲Bobbi Brown 迷戀輕吻唇露，#Smoothie Move熱戀節奏，NT$980。（圖／品牌提供、翻攝IG@autumn_cosy、@BobbiBrownThailand）

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