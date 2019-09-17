DHC推出《玩具總動員4》經典聯名，可愛到全部都想要

▲玩具粉看過來，可愛手繪插畫風限定發售。（圖／翻攝自IG/dhc_official_jp）

記者曾怡嘉／綜合報導

DHC為了慶祝《玩具總動員4》回歸，順勢推出DHC X Toy Story 聯名限定商品。這次特地將DHC的經典商品純欖護唇膏和洗卸淨膚組，結合玩具總動員裡的胡迪、巴斯年、三眼怪等人氣角色，以手繪插畫的可愛風格，讓喜愛的DHC和《玩具總動員》的人能一次擁有。

經典聯名怎能少了純欖護唇膏富，含橄欖精華油、蘆薈精華與維他命E等成分，能在唇部形成薄紗般的滋潤薄膜，柔嫩粗乾的雙唇、維持雙唇的潤澤。DHC X Toy Story純欖護唇膏 x 2支（經典版、三眼怪版），特價600元。

卸妝和洗臉的關係，有時像胡迪與紅心般的忠誠、有時像蛋頭夫妻般的恩愛、有時甚至像巴斯拯救三眼怪般的正義！因此，在深層卸妝油的瓶身上，就可看見這些角色運用親水性橄欖油精華，奮力清除肌膚毛孔中的殘妝污垢。DHC X Toy Story玩具總動員洗卸淨膚組，特價980元。



ETUDE HOUSE首度與Daisy Duck 合作，帶著可愛迷人外表的Daisy，可說是迪士尼主要角色中的時尚專家，透過與Daisy的聯名，傳遞女性在ETUDE HOUSE中都能找到專屬你的彩妝，感受裝扮的樂趣。

本次聯名不僅推出許多新品，也全部換上限量獨家包裝，同時邀請美妝教主Pony來演繹這系列，女孩們必須小心荷包大失血。

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