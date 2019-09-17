減肥竟還有時刻表？依照生理時鐘來飲食、運動　瘦身更有效！

▲依照適合的時間做飲食、運動安排，讓減肥更輕鬆也更有效。(圖／翻攝IG@3.48kg)

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地球萬物和氣候都有一定的規律，而人體也有自己的生理時鐘，依照不同時段的身體規律變化來進行飲食和運動的規劃安排，對的時間做的事，可幫助提升瘦身效果，事半功倍，讓減肥更輕鬆、更有效！

早上7點～9點



這時間是人體新陳代謝最快速的時候，也是最不容易堆積脂肪的時刻，可以將早餐安排在這時間區間內，吃得好一些也不用怕胖。另外，這時間很多人剛起床，起床後至少喝2杯水，補充水分，幫助代謝，有益身體健康又助瘦身。

早上10點～下午3點



這段時間內，新陳代謝趨於平緩，可以正常飲食，但是不要過量。另外，在這時間區段內可以進行適量像是原地高抬腿的簡單運動，幫助加快循環代謝速度，達到更好瘦身效果。

下午5～7點

為了確保夜晚不會太餓而亂吃零食，晚餐不可省，而7點是代謝開始變慢的時間點，為了不發胖，晚餐最好在晚上7點前吃，份量也不要太多，吃到七分飽即可，且留意不要吃的太油膩，以清爽簡單的原形食物為主。

晚上6點～8點

晚餐後30分鐘是做運動、流汗的最佳時刻，這時候身體機能最好，有益增強肌肉，可利用這時候大量消耗身體脂肪，事半功倍。尤其運動不要只做一種，最好能重訓搭配有氧運動，不只減脂更塑形。

晚上10點～早上6點



這是內臟排毒和休息的時候，所以很多醫師都建議這時間要進入睡眠狀態，可以幫助身體循環代謝，燃脂效果更好，而且固定的睡眠時間有助於睡眠的「質量」，這時候也是身體自行修護的最佳時機，對美肌和瘦身都有很好的幫助。

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