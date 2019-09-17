帝舵表黑衫軍來襲　外型、限量超生火

▲效力於紐西蘭國家橄欖球隊黑衫軍的帝舵表代言人Beauden Barett，佩戴黑色版本限量錶。（圖／帝舵表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

帝舵表（TUDOR）熱騰騰新貨到！為慶祝20日於日本登場的世界盃橄欖球賽，以及凸顯與紐西蘭國家橄欖球隊黑衫軍（All Blacks）的合作關係，推出限量版Black Bay Chrono（碧灣計時型）全黑錶款，限量1181只，是對應黑衫軍自1884年成立以來入選的1181位球員，日後腕錶數量將隨球員入選數目增加，底蓋鐫刻限量編號，呈現「一名球員，一枚腕錶」的概念。

▲帝舵表Black Bay Chrono Dark碧灣計時型黑鋼款，限量1181只對應黑衫軍成軍以來入選的球員人數。

除了限量數字別出心裁，Black Bay Chrono腕錶也是帝舵表少見的全黑設計，不鏽鋼錶殼與錶帶經過PVD黑色鍍層處理，酷黑色呼應黑衫軍；內部裝載瑞士天文台COSC認證的帝舵表計時機芯MT5813型，內外都以堅實陽剛風格取勝，昨起正式在台開賣。

▲帝舵表Black Bay Chrono Dark碧灣計時型黑鋼款，189,000元。



近日台灣錶界熱議的另一話題，是向來以方形航空時計著稱的Bell & Ross（柏萊士）「變形」了，首度推出方圓合一的BR05系列，方形錶殼經過棱角工藝處理，搭配黑色圓形面盤，剛柔並濟的設計，正是品牌對都會錶款的完美詮釋。

▲Bell & Ross BR05 Black Steel系列腕錶，配備透明底蓋，168,000元。（圖／Bell& Ross提供）