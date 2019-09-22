泫雅、黑木華引領大媽爆炸頭流行　抹紅唇、搭髮飾誰敢說俗

▲泫雅超捲長髮引發熱議，但她仍靠穿搭與精緻化妝術扳回一城。（圖／翻攝hyunah_aa IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

你我都很怕的阿嬸、阿嬤型小捲爆炸頭，沒想到在日韓引爆流行了，最先引起討論的是南韓「性感小野馬」泫雅，她頂著復古爆炸頭被網友吐槽為「大媽時尚」，沒料到近日日本女星黑木華在新劇《凪的新生活》中，也是無敵捲捲頭。其實兩位人氣女星的造型越看越古錐，可學她們使用髮飾做變化，且別忘了抹上紅唇才顯得時尚。

▲頂著爆炸頭的泫雅展現俏麗風格。

泫雅雖然向造型師抱怨長髮燙太捲，但她仍靠穿搭與精緻化妝術扳回一城，輕鬆展現減齡的俏麗感；若將爆炸頭紮成有膨鬆感的丸子頭，隨意落下一些捲髮，身穿V字領上衣的泫雅，又回到粉絲熟悉的性感女人味形象，風格依然百變。

▲紮起蓬鬆髮髻搭配深V上衣的泫雅，流露性感女人味。

日本女星黑木華在新戲《凪的新生活》，飾演天生捲髮的上班族，因此頂著小捲爆炸頭上陣，她的捲捲短髮其實越看越可愛，搭配耳環就很出色，她還善用彩色髮夾做髮型變化，而最簡單就是戴上髮箍，讓超捲瀏海全往後順好，又是另一種清新風格。

▲黑木華的爆炸頭很俏皮，戴上髮箍又是另一種清新風格。（圖／翻攝nagino_oitoma IG）

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