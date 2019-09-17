HOT・Stuff／英國龐克教母很懂少女心　鏡面「紅心包」網鬧著要入手

▲Vivienne Westwood可愛的紅心包，讓萬千少女吵著詢價想入手。（圖／品牌提供、翻攝官方IG）



記者張妤瑄／台北報導

英國龐克教母Vivienne Westwood，以「土星環」標誌走天下，超酷的Logo讓它擁有不少忠實粉絲，且持續不斷吸進新粉，除了死忠土星迷之外，更是許多少女們心中必收品牌之一。近日，「鏡面」、「金屬色」的搶眼款式，更是在萬千少女們心中激起漣漪，頻頻詢價，想著入手。

▲圓形輪廓、鏡面材質，特殊的設計，很快就能吸引人目光。（圖／翻攝台灣官方粉絲專頁）



在服裝上不斷闡釋自己關心議題的Vivienne Westwood，在包款設計上倒一直都走經典路線，更有不少迎合少女的口味，舉例來說「心型包款」就是一例，可愛的輪廓搭配土星環拉鍊，搶眼吸睛又讓人過目難忘，哪個少女能不一秒墜入愛河？

▲紅心包不是首度推出，而是經典的輪廓，但2019秋冬換上鏡面材質，更加引人注目。（圖／翻攝官方IG）



在各大品牌秋冬新貨陸續開賣時，Vivienne Westwood悄悄地將「鏡面材質」的Johanna系列上架，招牌的心型輪廓換上鏡面材質，並將土星環標誌改在心型包身正中間，拉鍊換成兩側雙開款，更加俏皮可愛。以實用面拉說，對於心形輪廓這類特殊形狀的包身，更加易拉好開。

▲Johanna系列心型包，售價NT$13,100元。（圖／品牌提供）



不只心型Johanna值得入手外，同系列也推出「圓形」小包，不論是黑色鏡面小圓包，亦或者紅色鏡面小圓包，配上土星環標誌與雙開拉鍊，輕鬆達到俏皮可愛風格。當然，該系列仍有推出中規中矩的方形輪廓，怕特殊形狀太難搭，也能收更為百搭的版本。

▲Johanna系列圓形包，售價NT$10,700元。（圖／品牌提供）



▲Johanna系列相機包，售價NT$12,800元。（圖／品牌提供）



▲Johanna系列方型包，售價NT$11,600元。（圖／品牌提供）



另外，跟上「相機包」潮流，秋冬也以簡單的包身輪廓，刷上金、銀色彩，配上大大土星環，個性又仍在秋冬厚重打扮中亮起來，特別適合喜歡簡約風格的人。若想更加低調，收黑色的浮雕紋路土星環相機包，也是不錯的選擇。

▲Anna系列是各大品牌紛紛進攻的「相機包」領域。（圖／品牌提供）



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售價部分，Johanna鏡面系列價格介於新台幣1萬700元～1萬3,100元；Anna系列相機包則為新台幣1萬7,800元。

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