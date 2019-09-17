fb ig video ETtoday search mobile

HOT・Stuff／英國龐克教母很懂少女心　鏡面「紅心包」網鬧著要入手

> >

▲▼Vivienne Westwood。（圖／品牌提供、翻攝Vivienne Westwood IG）

▲Vivienne Westwood可愛的紅心包，讓萬千少女吵著詢價想入手。（圖／品牌提供、翻攝官方IG）

記者張妤瑄／台北報導

英國龐克教母Vivienne Westwood，以「土星環」標誌走天下，超酷的Logo讓它擁有不少忠實粉絲，且持續不斷吸進新粉，除了死忠土星迷之外，更是許多少女們心中必收品牌之一。近日，「鏡面」、「金屬色」的搶眼款式，更是在萬千少女們心中激起漣漪，頻頻詢價，想著入手。

▲▼Vivienne Westwood。（圖／翻攝Vivienne Westwood 台灣粉絲專頁）

▲▼Vivienne Westwood。（圖／翻攝Vivienne Westwood 台灣粉絲專頁）

▲圓形輪廓、鏡面材質，特殊的設計，很快就能吸引人目光。（圖／翻攝台灣官方粉絲專頁）

在服裝上不斷闡釋自己關心議題的Vivienne Westwood，在包款設計上倒一直都走經典路線，更有不少迎合少女的口味，舉例來說「心型包款」就是一例，可愛的輪廓搭配土星環拉鍊，搶眼吸睛又讓人過目難忘，哪個少女能不一秒墜入愛河？

▲▼Vivienne Westwood。（圖／翻攝Vivienne Westwood IG）

▲紅心包不是首度推出，而是經典的輪廓，但2019秋冬換上鏡面材質，更加引人注目。（圖／翻攝官方IG）

在各大品牌秋冬新貨陸續開賣時，Vivienne Westwood悄悄地將「鏡面材質」的Johanna系列上架，招牌的心型輪廓換上鏡面材質，並將土星環標誌改在心型包身正中間，拉鍊換成兩側雙開款，更加俏皮可愛。以實用面拉說，對於心形輪廓這類特殊形狀的包身，更加易拉好開。

▲▼Vivienne Westwood。（圖／Vivienne Westwood提供）

▲Johanna系列心型包，售價NT$13,100元。（圖／品牌提供）

不只心型Johanna值得入手外，同系列也推出「圓形」小包，不論是黑色鏡面小圓包，亦或者紅色鏡面小圓包，配上土星環標誌與雙開拉鍊，輕鬆達到俏皮可愛風格。當然，該系列仍有推出中規中矩的方形輪廓，怕特殊形狀太難搭，也能收更為百搭的版本。

▲▼Vivienne Westwood。（圖／Vivienne Westwood提供）

▲Johanna系列圓形包，售價NT$10,700元。（圖／品牌提供）

▲▼Vivienne Westwood。（圖／Vivienne Westwood提供）

▲Johanna系列相機包，售價NT$12,800元。（圖／品牌提供）

▲▼Vivienne Westwood。（圖／Vivienne Westwood提供）

▲Johanna系列方型包，售價NT$11,600元。（圖／品牌提供）

另外，跟上「相機包」潮流，秋冬也以簡單的包身輪廓，刷上金、銀色彩，配上大大土星環，個性又仍在秋冬厚重打扮中亮起來，特別適合喜歡簡約風格的人。若想更加低調，收黑色的浮雕紋路土星環相機包，也是不錯的選擇。

▲▼Vivienne Westwood。（圖／Vivienne Westwood提供）

▲▼Vivienne Westwood。（圖／Vivienne Westwood提供）

▲Anna系列是各大品牌紛紛進攻的「相機包」領域。（圖／品牌提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

售價部分，Johanna鏡面系列價格介於新台幣1萬700元～1萬3,100元；Anna系列相機包則為新台幣1萬7,800元。 

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

關鍵字：

HOT・Stuff, HOTStuff, Vivienne Westwood, 龐克教母, 土星環, , 心型包, 紅心包
fashion.net

熱門文章

打掃家裡敷一片剛剛好、低頭切菜也不會掉　用面膜的3個完美時機

試・開箱／GUCCI唇膏出了58色！米開理紅、玫瑰粉超美

香奈兒珠寶不對稱才美　彗星劃過耳際酷酷的

41歲孫芸芸熱褲搭涼鞋穿出少女感

倫敦時裝周／貝克漢全家高顏值看秀　哈珀穿「媽媽特製碎花裙」變成熟

吉吉哈蒂德光腳走MJ大秀原來是場意外！靠超強氣場　騙過所有觀眾

林柏宏愛死花襯衫！誇海口ALLSAINTS每件都穿過　買到變VIP

倫敦時裝周／台灣設計師黃薇用「強迫症」驚艷全球

2020年Air Jordan開賣時間表！經典芝加哥、混血新色接連登場

Apple Watch 5愛馬仕版本來了！絲巾錶帶超有哏

ET Fashion

推薦閱讀

精神科醫生認證　妳變胖是因為工作太認真、要求太高！

43歲林心如差一吋「屁股蛋彈出」　火辣禮服大腿全露逼死地方媽媽

專訪／蔡依林的最愛　義大利「髒球鞋」執行長親自解惑：為何這麼髒

另一半是3星座隨時都笑呵呵超幸福　「可愛的神經病」雙子座登榜 3星座出生註定是「女神」　總被貼心機女標籤的天蠍竟上榜！ 紐約時裝周／謝金燕「黑絲襪辣腿」看MK　網酸動刀：臉回不去 Hi，大學生／盤點10款皮夾「時髦又經典」　入門精品從「掏錢品味」開始 陳庭妮甜美氣完美Hold住熟感豹紋　網狂誇：美得不可思議 蔡依林「超合身花豹裝」將身材打出原形　零贅肉曲線讓網友跪了 Hi，大學生／人氣「女大包」來了　楊丞琳、郭雪芙背上裝嫩

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面